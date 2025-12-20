به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد چقامیرزایی صبح شنبه در نشست «شورای سیاستگذاری، پشتیبانی و هماهنگی فعالیتهای مهدوی استان» با اشاره به راهکارهای تأمین منابع و گسترش فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: با توجه به دستورات صادر شده مبنی بر مقابله با نقشههای دشمن در حوزه معارف اسلامی، شیعی و انقلابی، میتوان از این ظرفیت استفاده کرد. پیشنهاد ما این است که بحث «مهدویت» به صورت خاص و تخصصی وارد مباحث آموزش عالی و دروس معارف اسلامی شود.
وی در ادامه به ظرفیت مدارس اشاره کرد و گفت: در بحث «گفتمانهای دینی» که جناب آقای اشکتلخ نیز کاملاً بر آن اشراف دارند، آمادگی همکاری وجود دارد. اگر دوستان و مربیان مهدوی آمادگی داشته باشند که در مدارس متوسطه (دبیرستانها) حضور پیدا کنند، ما میتوانیم این بستر را برای برادران و خواهران فراهم و تقدیم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته شرط اصلی این است که توانایی و تخصص مربیان توسط بنیاد مهدویت تأیید شود و در صورت کفایت تخصص، سازمان تبلیغات اسلامی همکاری لازم را انجام خواهد داد.
تأکید بر مردمیسازی جشنهای نیمه شعبان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در برگزاری جشنها بیان کرد: اتفاقی که باید در بحث جشنها بیفتد و پیش از این نیز تا حدی پیش رفته، آوردن مجموعههای مردمی به وسط میدان است.
وی تأکید کرد: ما به عنوان ارگانها و دستگاههای اجرایی باید در جایگاه «پشتیبان» و «حامی» قرار بگیریم و نقش «زمینهسازی» را ایفا کنیم؛ چرا که تجربه ثابت کرده است مجموعههای مردمی بسیار بهتر از ما میتوانند کار را پیش ببرند و مدیریت کنند.
حجت الاسلام چقامیرزایی در پایان خواستار تسریع در هماهنگیها شد و گفت: پیشنهاد میشود هرچه زودتر جلسهای با حضور مجموعههای مردمی برای برنامهریزی جشنها برگزار شود تا بتوانیم آنها را پای کار بیاوریم. ارگانها نیز اگر قصد دارند سهم و توان خود را به میدان بیاورند، باید سعی کنند این توان را در مسیر «حمایت از مجموعههای مردمی» هزینه کنند.
