سردار الهی: تلاش نیروی انتظامی برخورد با مخلان نظم جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی در آئین پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با تبریک هفته نیروی انتظامی که از یازده تا هفدهم مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد: نیروهای نظامی و انتظامی استان در راستای حفظ امنیت در تلاشند و با مخلان امنیت جامعه برخورد قاطع خواهندکرد.

وی تصریح کرد: امروز رسالت این نیروها تلاش برای حفظ امنیت پایدار جامعه است و در این مسیر نیاز به مشارکت مردم و همراهی آنها است.

فرمانده انتظامی کردستان اذعان کرد: «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» شعار امسال هفته نیروی انتظامی است، اذعان کرد: تحقق این شعار نیازمند همراهی همه افراد جامعه است.

توسعه نیازمند وجود امنیت است

سردار الهی افزود: امروز توسعه استان و کشور نیاز به وجود امنیت دارد و برای تحقق این مولفه مهم و اثرگذار باید همه ما در کنار هم تلاش کنیم.

وی با اشاره به لزوم حفظ وحدت و همبستگی مردم ایران اسلامی بیان داشت: همین مولفه مهم منجر به پیروزی کشور ما در دوران دفاع مقدس و حتی جنگ ۱۲ روزه شد و مردم همواره در همه شرایط پشت نظام اسلامی ایستاده‌اند.

فرمانده انتظامی کردستان اضافه کرد: اگر امروز شاهد وجود امنیت در جامعه هستیم بیانگر تلاش‌های رزمندگان و جانفشانی های شهدا در دوران دفاع مقدس و حضور موثری و نقش آفرین مردم در همه عرصه‌های بوده است.

وی در پایان از نیروهای نظامی و انتظامی استان در راستای پیشبرد اهداف و حفظ امنیت و آرامش جامعه تقدیر کرد.