حضرت معصومه(س) پرچمدار ولایت و نگهبان مکتب تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی ظهر جمعه در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) اظهار کرد: در مکتب اهل‌بیت (ع) بانوان معمولاً نقش‌های پشت صحنه دارند، اما در سه مقطع حساس تاریخی، سه بانوی بزرگ با ایستادگی و خطابه‌های خود، حقیقت دین را آشکار ساختند و اسلام را از خطر انحراف و نابودی نجات دادند.

وی در تشریح جایگاه نخستین بانوی تاریخ اسلام افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها مادر امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) بود و نسلی تربیت کرد که سرنوشت عالم را تغییر داد، بلکه با خطبه فدکیه و دفاع بی‌بدیل از ولایت، سپر امیرالمؤمنین (ع) شد و پرچمدار دفاع از ولایت گردید، در حالی که امام علی (ع) مأمور به صبر بودند.

کاشانی با اشاره به نقش حضرت زینب کبری (س) بیان کرد: در واقعه کربلا، حضرت زینب (س) با تدبیر و شجاعت خود، پس از شهادت امام حسین (ع)، در کوفه و شام به‌عنوان مدافع حقیقت عاشورا ظاهر شد و با خطابه‌های کوبنده، حکومت یزید را به لرزه درآورد و در حالی که امام سجاد (ع) به حفظ جان خود اهتمام داشتند، بار تیزبینی و تندی کلام بر دوش حضرت زینب (س) بود.

استاد حوزه علمیه در ادامه جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س) را تشریح کرد و گفت: این بانوی بزرگوار در زمان امام رضا (ع) با هجرتی الهی و شوق زیارت برادر، راهی ایران شدند و حضور ایشان قم را به پایگاه تشیع تبدیل کرد و روایت است که هر کس حضرت معصومه (س) را زیارت کند، بهشت برای او تضمین خواهد بود و حضرت معصومه (س) علمدار ولایت امام رضا (ع) بودند و در مسیر همین ولایت هجرت و شهادت را پذیرفتند.

وی با بیان جایگاه ویژه حضرت معصومه (س) نزد علما افزود: بزرگان تشیع از جمله آیت‌الله بهجت و علامه طباطبایی نسبت به ایشان عرض ادب داشتند، چرا که نورانیت وجود این بانوی بزرگوار موجب شد تا قم در دو قرن نخست اسلام به کانون تشیع و مرکز نشر علوم اهل‌بیت (ع) تبدیل شود.

حجت‌الاسلام کاشانی گفت: هر بار که به زیارت کریمه اهل‌بیت (س) می‌رویم، در حقیقت به امید زیارت مادرشان، حضرت زهرا (س) نیز هستیم؛ بانویی که در دفاع از ولایت مظلومانه شهید شد و قبرش پنهان ماند و دختر ایشان، حضرت معصومه (س)، با هجرت و شهادت خود پرچم همان ولایت را در ایران برافراشت.