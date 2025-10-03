امام جمعه کرج: طوفان الاقصی نقطه عطفی در تاریخ مقاومت فلسطین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه این هفته کرج، ضمن تأکید بر اهمیت شکرگزاری و صبر در برابر آزمونهای الهی، به تبیین جایگاه اهل بیت (ع) به عنوان قرآن ناطق پرداخت و زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) را معادل زیارت امام رضا (ع) برشمرد.
وی همچنین با اشاره به دوران امامت امام حسن عسکری (ع)، امیدآفرینی، حفظ وحدت، تقوای الهی و انتظار فرج را چهار مؤلفه اصلی راهبرد امت اسلامی در مقابله با چالشها دانست.
امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقاومت فلسطین و عملیات طوفان الاقصی پرداخت و اظهار داشت: این رویداد نشان داد که مقاومت زنده و پایدار است و توانسته رژیم صهیونیستی را به حالت دفاعی و انفعال وادارد.
وی با اشاره به نقش حمایتهای آمریکا و متحدانش در بقای رژیم صهیونیستی، افزود: امروز افکار عمومی جهان نسبت به این واقعیت هوشیار شدهاند و شعارهای ضدآمریکایی در سراسر جهان طنینانداز است.
آیتالله حسینی همدانی در پایان سخنان خود، بر ضرورت وجود جمعیت جوان و پویا برای ساختن ایران قوی تأکید کرد و از مسئولان خواست با برنامهریزی جدی در حوزه مسکن، اشتغال و خانواده از این موضوع حمایت کنند.
وی همچنین روز نیروی انتظامی را تبریک گفت و نسبت به حذف تصاویر و مطالب انقلابی در برخی کتابهای درسی ابراز نگرانی کرد و خواستار حفظ و تقویت فرهنگ انقلابی و یاد شهدا در نسل جوان شد.
نظر شما