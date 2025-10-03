حسینی: ربودن عوامل کشتی صمود باعث بیداری مردم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به فرارسیدن دوم جمعه مهرماه و برگزاری مراسم جهانی قالیشویان در مشهد اردهال اظهار کرد: حضرت علی بن باقر (ع) به درخواست مردم منطقه کاشان و به دستور پدر بزرگوار خود حضرت امام محمدباقر (ع) برای ارشاد و راهنمایی مردم کاشان به این منطقه سفر کرد.

وی با اشاره به استقبال بیش از شش هزار نفر از حضرت علی بن باقر (ع) در هنگام ورود به منطقه کاشان ابراز کرد: آن حضرت همانند جد بزرگوار خود امام حسین (ع) غریبانه در مشهد اردهال به شهادت رسیدند و بیش از یک هزار و ۳۰۰ سال است که مراسم قالیشویان توسط مردم ولایتمدار کاشان و فینین در مشهد اردهال برگزار می شود.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصائب مردم غزه و قحطی غذا در آن سرزمین تصریح کرد: مردم آزاده جهان با کشتی صمود کمک های بشردوستانه خود را به آن منطقه اعزام کردند در حالیکه رژیم صهیونیستی در جنایتی آشکار عوامل کشتی صمود را ربود.

وی با بیان اینکه ربودن عوامل کشتی صمود باعث بیداری مردم دنیا شده است، گفت: رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیست و همه مردم دنیا باید در مقابل جنایتهای این غده سرطانی آگاه باشند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ افروزی های آمریکا در جهان طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: آمریکا در ویتنام شکست خورد و کارشناسان آن کشور گفتند که در جنگ ابتدا باید رهبری سیاسی و مراکز تصمیم گیری و سپس سیستم گردش خون کشور را بزنند.

وی با بیان اینکه کارشناسان آمریکایی اعتقاد دارند در مرحله سوم هر جنگ باید زیرساخت های آن کشور مثل فرودگاه، راه آهن و غیره را بزنند، گفت: آنها می خواهند در جنگ های خود بین مردم و نیروهای مسلح اختلاف بیاندازند که این دسیسه ها در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران به شکست انجامید.

امام جمعه مرحله بعدی جنگ های آمریکا را شکست روان و اراده مردم دانست و گفت: در مرحله پنجم آمریکا سراغ نابود کردن سلول دفاعی مانند پدافند و پایگاه های نظامی می رود.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم ماشه بیشتر شبیه جنگ روانی است، افزود: دشمن قصد دارد با دامن زدن به هیجانات و القای اینکه ارزش پول ملی کم شده است تا با ایجاد حرص در ملت، دولت را به زمین بزند.