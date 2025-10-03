  1. استانها
روستاها در مسیر توسعه؛ «برنامه‌ریزی مدون» تکمیل‌کننده خدمات انقلاب است

شاهرود- امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به خدمات گسترده دوران پس از انقلاب در روستاها، خواستار تدوین برنامه‌ای مدون و جامع برای تکمیل فرآیند توسعه روستایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه، ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت معصومه (س) بیان کرد: سه شخصیت در تاریخ اسلام از صدر تا کنونی دارای ویژگی‌های جامعِ مثبت هستند، یکی حضرت زهرا (س) و دختر گرامیشان حضرت زینب (س) و دیگری حضرت معصومه (س)؛ که البته ابعاد شخصیتی این بانوان گرانقدر اسلام در تاریخ معروف و زبانزد است.

وی با بیان اینکه اطلاعات ما از شخصیت این سه بانوی گرانقدر هنوز هم اندک است، افزود: یکی از ویژگی‌هایی که در این سه بانو گرامی وجود دارد، عالمه بودن است.

امام جمعه موقت شاهرود همچنین ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی بیان کرد: عوامل انتظامی به جهت تامین نظم و امنیت و برخورد با معاندان و تبهکاران و حفظ آرامش مردم ایران اسلامی، قابل ستایش و تقدیر هستند.

نظری همچنین با اشاره به روز عشایر و روستاها، ابراز کرد: زحمات بسیاری بعد از انقلاب اسلامی در روستاها کشیده شد و خدمات زیادی در روستاها صورت گرفته است اما آن برنامه جامعی که باید در روستاها در نظر گرفته شود، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولان و برنامه ریزان ما باید برای هر روستا، برنامه مدون و جامع و در عرصه ها وابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و … داشته باشیم، افزود: برنامه مدون و جامع است که می تواند روستاهای ما را به حرکت در بیاورد.

امام جمعه موقت شاهرود در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مسائل روز کشور و منطقه گفت: سرهنگ آمریکایی به نام ماردن طرح پنج مرحله ای را ارائه کرده که آمریکا اجرای آن را در برخی کشورها مانند لیبی با موفقیت از سر گذراند و در برخی کشورها هم ناکام ماند.

نظری با بیان اینکه این طرح می کوشد تا رهبری یک کشور، زیرساخت‌ها، محصولات مهم و اساسی، نیروهای نظامی و انتظامی و دفاعی را از کار می‌اندازد تا آن نظام فرو بپاشد، تاکید کرد: آمریکایی‌ها قذافی را دعوت کردند تا با او مذاکره کنند و قذافی به آن‌ها اعتماد کرد ولی نمی دانست که این طرح پنج مرحله داشت و در نهایت به فروپاشی نظام لیبی منجر شد.

