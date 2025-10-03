به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه، ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت معصومه (س) بیان کرد: سه شخصیت در تاریخ اسلام از صدر تا کنونی دارای ویژگی‌های جامعِ مثبت هستند، یکی حضرت زهرا (س) و دختر گرامیشان حضرت زینب (س) و دیگری حضرت معصومه (س)؛ که البته ابعاد شخصیتی این بانوان گرانقدر اسلام در تاریخ معروف و زبانزد است.

وی با بیان اینکه اطلاعات ما از شخصیت این سه بانوی گرانقدر هنوز هم اندک است، افزود: یکی از ویژگی‌هایی که در این سه بانو گرامی وجود دارد، عالمه بودن است.

امام جمعه موقت شاهرود همچنین ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی بیان کرد: عوامل انتظامی به جهت تامین نظم و امنیت و برخورد با معاندان و تبهکاران و حفظ آرامش مردم ایران اسلامی، قابل ستایش و تقدیر هستند.

نظری همچنین با اشاره به روز عشایر و روستاها، ابراز کرد: زحمات بسیاری بعد از انقلاب اسلامی در روستاها کشیده شد و خدمات زیادی در روستاها صورت گرفته است اما آن برنامه جامعی که باید در روستاها در نظر گرفته شود، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولان و برنامه ریزان ما باید برای هر روستا، برنامه مدون و جامع و در عرصه ها وابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و … داشته باشیم، افزود: برنامه مدون و جامع است که می تواند روستاهای ما را به حرکت در بیاورد.

امام جمعه موقت شاهرود در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مسائل روز کشور و منطقه گفت: سرهنگ آمریکایی به نام ماردن طرح پنج مرحله ای را ارائه کرده که آمریکا اجرای آن را در برخی کشورها مانند لیبی با موفقیت از سر گذراند و در برخی کشورها هم ناکام ماند.

نظری با بیان اینکه این طرح می کوشد تا رهبری یک کشور، زیرساخت‌ها، محصولات مهم و اساسی، نیروهای نظامی و انتظامی و دفاعی را از کار می‌اندازد تا آن نظام فرو بپاشد، تاکید کرد: آمریکایی‌ها قذافی را دعوت کردند تا با او مذاکره کنند و قذافی به آن‌ها اعتماد کرد ولی نمی دانست که این طرح پنج مرحله داشت و در نهایت به فروپاشی نظام لیبی منجر شد.