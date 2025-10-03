به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب بلوک در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر از هفته فراجا به عنوان فرصتی برای قدردانی از خدمات امنیتی و اجتماعی نیروی انتظامی یاد کرد و ابراز داشت: نقش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی، بی بدیل است.

وی بر پیشگیری از جرم با گشت‌های محله محور تاکید کرد و افزود: نقش مداخله گرایانه در مواقع بحران ها از مسائل مهم نیروی انتظامی است.

امام جمعه دیباح بیان کرد: توقع نیروی انتظامی از نهادهای مختلف و ذی ربط در ابعاد امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و… تقویت نقش همکاری ها با فراجا است. زیرا تا زمانی که نیروی انتظامی جمع کننده معتادان و سارقان و آسیب زدگان بر نظم اجتماعی باشد ولی نهادهای دیگر حمایت‌های قانونی و مالی از این نهاد نداشته باشند کاری پیش نمی رود.

قریب بلوک بیان کرد: قدردانی واقعی از نیروهای مخلص فراجا، ایجاد ساختار هماهنگ و منظم و ارتباط با این نیرو توسط ارگان های مختلف است.

وی با بیان اینکه باید مراقب جنگ روانی دشمن در القای بحران قریب الوقوع جنگ بود، افزود: همزمان با فعالسازی مکانیسم ماشه رسانه های وابسته به دشمن به شدت در حال بحرانسازی ایجاد جنگ جدید هستند.

امام جمعه دیباج ادامه داد: کاملاً مشخص است که این بخشی از عملیات روانی برای خنثی سازی راهبرد عادی سازی زندگی روزمره مردم است.

قریب بلوک با بیان اینکه دشمن می داند که نمی‌تواند وارد جنگ دوباره با ایران شود و شکست در دور اول را هنوز از یاد نبرده است، تاکید کرد: شرایط و تهدیدات هسته ای روسیه در منطقه و جنگ اوکراین؛ و دعواهای نظامی آمریکا و چین در کنار افزایش فشارهای بین المللی درباره حمایت از مردم غزه و کاروان کشتی های صمود شرایط متفاوتی برای اسرائیل و حامیش آمریکا ایجاد کرده است.