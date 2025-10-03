به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری افژود: در پس از ۴ روز عملیات جستوجو برای یافتن جوان ۲۴ سالهای که در جنگل خرماچال شهرستان عباسآباد مفقود شده بود، جسد وی توسط تیمهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر کشف شد.
وی گفت: در این عملیات، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان مازندران به همراه نیروهای بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و اهالی روستا به جستوجو پرداخته و پس از کشف پیکر فرد جانباخته، آن را به مراجع ذیربط تحویل دادند.
فخاری ادامه داد: این حادثه که نگرانیهای زیادی را برای خانواده و اهالی منطقه به همراه داشت، پایان غمانگیزی را برای تلاشهای گسترده تیمهای امدادی رقم زد.
