به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری افژود: در پس از ۴ روز عملیات جست‌وجو برای یافتن جوان ۲۴ ساله‌ای که در جنگل خرماچال شهرستان عباس‌آباد مفقود شده بود، جسد وی توسط تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر کشف شد.

وی گفت: در این عملیات، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان مازندران به همراه نیروهای بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و اهالی روستا به جست‌وجو پرداخته و پس از کشف پیکر فرد جان‌باخته، آن را به مراجع ذیربط تحویل دادند.

فخاری ادامه داد: این حادثه که نگرانی‌های زیادی را برای خانواده و اهالی منطقه به همراه داشت، پایان غم‌انگیزی را برای تلاش‌های گسترده تیم‌های امدادی رقم زد.