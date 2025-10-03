  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

رنجبر: فیلم‌سازی نه تنها یک هنر بلکه مسئولیت اجتماعی است

شیراز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه فیلم‌سازی نه تنها یک هنر بلکه مسئولیت اجتماعی است،گفت: هنر سینما شایسته درگیری اختلافات و جناح‌بندی‌ها سیاسی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر ظهر جمعه در دیدار با جمعی از فیلمسازان و فعالان حوزه سینمای فارس گفت: هنر سینما؛ سرمایه‌ای عظیم است و شایسته نیست که درگیر اختلافات و جناح‌بندی‌های سیاسی شود.

وی ادامه داد: هنرمندان فارس منسجم و توانمند به سمت ساختن و تشکیل انجمن‌ها و شرکت‌های فیلمسازی حرکت و با اتحاد مسیر را هموار کنید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: همواره سپاسگزار مردان و زنان افتخارآفرینی در عرصه هنر سینما هستم که نام فارس را در کشور و جهان بلندآوازه کرده‌اند.

رنجبر با تأکید بر نقش هنرمندان در مسئولیت اجتماعی و مولدسازی اقتصادی تصریح کرد: فیلمسازی تنها هنر نیست، بلکه مسئولیت اجتماعی و اقتصادی است.

