به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر ظهر جمعه در دیدار با جمعی از فیلمسازان و فعالان حوزه سینمای فارس گفت: هنر سینما؛ سرمایه‌ای عظیم است و شایسته نیست که درگیر اختلافات و جناح‌بندی‌های سیاسی شود.

وی ادامه داد: هنرمندان فارس منسجم و توانمند به سمت ساختن و تشکیل انجمن‌ها و شرکت‌های فیلمسازی حرکت و با اتحاد مسیر را هموار کنید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: همواره سپاسگزار مردان و زنان افتخارآفرینی در عرصه هنر سینما هستم که نام فارس را در کشور و جهان بلندآوازه کرده‌اند.

رنجبر با تأکید بر نقش هنرمندان در مسئولیت اجتماعی و مولدسازی اقتصادی تصریح کرد: فیلمسازی تنها هنر نیست، بلکه مسئولیت اجتماعی و اقتصادی است.