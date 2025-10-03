تساوی بدون گل ملوان و خیبر خرم آباد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس و از هفته ششم این دوره از رقابت ها تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران این شهر ساحلی و از ساعت ۱۵:۴۵ میزبان تیم فوتبال خیبر خرم آباد بود.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که مازیار زارع سرمربی ملوان بندر انزلی، فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده، سعید کریمی، دانیال عیری، عباس حبیبی، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد، علیرضا رمضانی و حسین صادقی را به عنوان بازیکنان اصلی خود به زمین مسابقه فرستاد.

در سوی دیگر میدان نیز سید مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد نیز محسن سفید جغایی، محمد احسان حسینی، سبحان پسندیده، محمد عرفان معصومی، مهدی گودرزی، محمد رضا دیناروند، مسعود محبی، صادق بوصبیح، امیر حسین فارسی، اسماعیل بابایی و عارف غزل را به عنوان بازیکنان اصلی خود در میدان رقابت با ملوانان استفاده کرد.

قضاوت این دیدار حساس بر عهده حسین زمانی بود و مهدی سیفی و مرتضی سلمان نژاد وی را در امر قضاوت یاری می کردند و مهدی جبرئیلی نیز داور چهارم این دیدار بود وظیفه نظارت بر امر داوری بر عهده رضا عبدوس بود.

دیدار دو تیم‌در حالی در روز جمعه برگزار شد که به دلیل آبگرفتگی زمین ورزشگاه سیروس قایقران به جهت بارندگی شدید در روز پنجشنبه لغو و از ساعت ۱۷:۱۵ روز پنجشنبه به ساعت ۱۶:۴۵ امروز موکول شد.

صبح امروز نیز پس از بررسی وضعیت چمن ورزشگاه از سوی ناظر بازی و داور این دیدار و پس از آماده سازی زمین برای برگزاری مسابقه اجازه آن صادر شد.

بازی در هوای ابری و راس ساعت مقرر شروع شد و سرمربی ملوان بندر انزلی در ابتدای بازی به استقبال کادر فنی و سرمربی تیم میهمان رفت.

بانوان هوادار تیم ملوان بندر انزلی با نمایش بنری در سکوی بانوان یاد و خاطره یکی از بانوان هوادار پیشکسوت را گرامی داشتند.

هواداران تیم خیبر خرم آباد نیز با نمایش بنری تحت عنوان شیر لرستان آمده، حمایت خود را از تیم محبوبشان اعلام‌کردند.

بازی دو تیم در حالی آغاز شد که بازیکنان با ارسال توپ از جناحین ضمن ارزیابی تیم حریف قصد تدارک حمله به دروازه ها را داشتند.

در دقیقه ۶ بازی مهدی گودرزی به دلیل خطا در پشت محوطه جریمه تیمش از سوی داور بازی با کارت زرد جریمه شد.

در دقیقه ۱۸ بازی روی ارسال هافبک تیم ملوان بندر انزلی ضربه سر محمد علی نژاد تیرک افقی دروازه خیبر خرم آباد را به لرزه در آورد.

در دقیقه ۳۸ بازی بازیکنان ملوان بمدردانزلی روی خطای مدافعان تیم فوتبال خیبر خرم آباد در محوطه جریمه این تیم اعتراض داشتند که دوار میدان و کمک داور ویدئویی آن را رد کرد.

اما در دقیقه ۳۹ بازی تیم خیبر روی حمله بازیکنانش بر روی دروازه ملوان اعتراض داشت که آن صحنه نیز رد شد.

در دقیقه ۴۱ بازی بازیکنان تیم فوتبال خیبر خرم آباد توانستند توپ را با ضربه سر وارد دروازه کنند که این گل به دلیل خطای بازیکنان خیبر بر روی دروازه بان ملوان بندرانزلی توسط داور میدان مردود اعلام شد و پیراهن دروازه بان ملوان نیز به دلیل پاره شدن در این صحنه تعویض شد

برای این بازی ۹ دقیقه وقت اضافه اعلام شد و دو تیم با وجود حملات بسیار نتوانستند از این دقایق هم نتیجه ای کسب کنند و ضربه خطرناک بازیکنان ملوان در دقیقه نهم وقت اضافه از کنار تیرک عمودی دروازه خیبر خرم آباد با بیرون رفت.

دیدار دو تیم در نهایت در نیمه اول بدون گل مساوی به پایان رسید.