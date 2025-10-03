  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

برد پر گل خاتون و توقف پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر

مسابقات هفته چهارم لیگ برتر زنان با برتری پر گل خاتون و توقف پرسپولیس دنبال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر زنان امروز (جمعه) در حالی برگزار شد که خاتون بم پس از کسب ۲ پیروزی مقتدرانه برابر یاسام کردستان و ایستا البرز، میزبان ایساتیس کران فارس بود که در این دیدار هم به برد پر گلی دست پیدا کرد. در تهران آوا در ورزشگاه کارگران به مصاف ایستا البرز رفت و پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی میزبان پالایش گاز ایلام بود تا ۲ نماینده استان تهران همزمان از رقبای خود میزبانی کنند.

آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر نیز روز شنبه بین دو تیم ملوان بندر انزلی و گل گهر سیرجان برگزار خواهد شد.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان ایران به شرح زیر است:

*خاتون بم ۸-۱ ایساتیس کران فارس

*پرسپولیس تهران ۱-۱ پالایش گاز ایلام

*آوا تهران ۰-۲ ایستا البرز

*سپاهان اصفهان ۲-۰ یاسام کردستان

