به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه صبح امروز جمعه یازدهم مهر ۱۴۰۴ با حضور مقامات فرهنگی، ناشران داخلی و خارجی و علاقه‌مندان به کتاب در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی این شهر افتتاح شد. این رویداد فرهنگی تا ۲۱ مهرماه ادامه خواهد داشت و روزانه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب پذیرای بازدیدکنندگان است.

در آیین گشایش که رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور شماری از مقامات اقلیم کردستان از جمله وزیر فرهنگ و جوانان و مقام‌های استانی برگزار شد، حسن رحیم، رئیس و دبیر نمایشگاه، با اشاره به گستردگی مشارکت ناشران گفت: «این دوره با حضور گسترده‌تر ناشران و بهبود در سازمان‌دهی، متفاوت از سال‌های گذشته است و تلاش کرده‌ایم شرایط بهتری برای معرفی آثار و دسترسی آسان‌تر مردم فراهم کنیم.»

به گفته برگزارکنندگان، در این دوره حدود ۱۵۰ مؤسسه نشر از داخل و خارج اقلیم، شامل ۷۰ ناشر خارجی از ۱۶ کشور از جمله ایران، مصر، لبنان، انگلیس، امارات، آلمان، فلسطین، دانمارک، ترکیه، اردن، کویت، مراکش و عراق حضور دارند. موضوع محوری نمایشگاه امسال «یاد و نقش جلال طالبانی مام جلال» اعلام شده است.

یکی از بخش‌های برجسته نمایشگاه امسال، حضور خانه کتاب و ادبیات ایران است که با همکاری خانه فرهنگ ایران در سلیمانیه، غرفه‌ای ملی برپا کرده است. این نهاد با مشارکت بیش از ۶۰ ناشر ایرانی، مجموعه‌ای شامل بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های متنوع از جمله ادبیات کلاسیک و معاصر، کودک و نوجوان، دین، ایران‌شناسی، آموزش زبان فارسی و گردشگری را عرضه کرده است. همچنین انتشاراتی چون کردستان، چشمه، احسان و روایت فتح نیز به‌صورت مستقل در این رویداد حضور دارند.

بازدید از نمایشگاه برای عموم از ساعت ۱۴ روز افتتاحیه آغاز شد و انتظار می‌رود در طول ده روز برگزاری، هزاران نفر از علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.