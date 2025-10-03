دستور قضایی برای پیگیری حادثه بالگرد هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در توضیح اقدامات قضایی پس از وقوع حادثه گفت: بلافاصله پس از اطلاع از این سانحه، دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا ابلاغ شد تا با صدور دستورات مقتضی و بسیج گروه‌های عملیاتی، اقدامات امدادی به سرعت انجام شود.

عملیات امدادی در جریان است

وی با اشاره به وضعیت فعلی عملیات امدادرسانی افزود: در حال حاضر نیروهای امدادی مشغول اقدامات نجات هستند و تلاش‌ها برای ایمن‌سازی منطقه و انتقال مصدومان ادامه دارد.

پیگیری علت حادثه پس از اتمام عملیات

رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرد: پس از پایان عملیات امدادرسانی، با پیگیری و نظارت قضایی، علت وقوع حادثه بررسی و تعیین خواهد شد تا جوانب مختلف این سانحه به‌طور دقیق مشخص شود.

بر اساس گزارش‌ها، این سانحه شامگاه جمعه، ۱۱ مهرماه، رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر، به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه یک نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد و یکی دیگر در وضعیت وخیم قرار دارد. سایر سرنشینان زخمی شده‌اند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال احمر لرستان، نیز اعلام کرد که تاکنون شش تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.