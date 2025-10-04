هاشمی: مشکلات تعریض جاده روستای محمد صالحی رفع شد

سید محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لولههای عبوری و سیستم حفاظت کاتدی مربوطه که در مسیر تعریض جاده روستای محمد صالحی این شهرستان قرار داشتند، جابجا شدند.
رئیس اداره گاز شهرستان گناوه افزود: این عملیات با هماهنگی شرکت گاز استان و دریافت مجوزهای لازم، با تلاش نیروهای اداره گاز شهرستان به انجام رسید.
وی تصریح کرد: در اجرای این پروژه، پس از حفاریهای لازم، ۲۴ متر لوله فلزی ۴ اینچ به همراه تجهیزات حفاظت کاتدی جوشکاری و نصب شد.
هاشمی هدف از اجرای این پروژه را رفع موانع تعریض جاده و همچنین حفاظت از لولهها و تأسیسات گاز عنوان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: اداره گاز شهرستان گناوه همواره در تعامل و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی بهویژه در حوزه عمرانی و زیرساختی، آماده است تا در کنار اجرای پروژههای توسعهای، با رعایت الزامات ایمنی و فنی، از تأسیسات گاز به عنوان سرمایهای ملی صیانت شود.
نظر شما