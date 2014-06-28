به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر چه در شمال که شهرستان‌های دیلم و گناوه میزبان صنایع نفتی هستند و چه در جنوب استان که شهرستان‌های کنگان و جم و عسلویه و دیر میزبان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستند، از بزرگترین میزبانان صنایع نفت و گاز در کشور است.

یکی از مهمترین برنامه‌هایی که باید در دستور کار شرکت‌های نفتی و گازی و تاسیسات و دیگر صنایع قرار بگیرد، توجه به محیط پیرامونی این صنایع است که باید تلاش شود تا صنایع و محیط پیرامونی آنها رشد متوازنی داشته باشند.

در برخی از مناطق، صنایع دارای توسعه بسیار خوبی بوده‌اند ولی متاسفانه محیط پیرامونی آنها به چشم نیامده است و هیچ تلاشی برای توسعه آنها صورت نگرفته است که یکی از این مناطق شهرستان گناوه است.

بخش عمده‌ای از نفت کشور برای انتقال به پایانه‌های صادراتی، از شهرستان گناوه عبور می‌کند و این خطوط انتقال نفت دارای مشکلات و معایبی برای این شهرستان هستند ولی خدمات این صنایع به شهرستان گناوه ناچیز بوده است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به عنوان متولی خطوط لوله‌های نفت موجود در شهرستان گناوه می‌تواند نقش مهمی در توسعه شهرستان گناوه داشته باشد و به همین منظور صبح شنبه نشستی بین مسئولان این شرکت و مسئولان شهرستان گناوه برای اجرای طرح‌های عمرانی در شهرستان گناوه برگزار شد.

بهسازی جاده پرتردد گناوه ـ گوره ـ گچساران ضروری است

فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مختلف در این شهرستان اظهار داشت: تعامل و هماهنگی بسیار خوبی بین مسئولان و اعضای شوراهای تامین و اداری شهرستان گناوه برای رفع مشکلات مرتبط با خطوط لوله‌های نفت وجود دارد.

عبدالنبی یوسفی به عبور مهمترین خطوط انتقال نفت کشور از شهرستان گناوه اشاره کرد و افزود: مردم توقعات بسیاری از این صنایع دارند و با توجه به عزم مسئولان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران امیدواریم شاهد اجرای هر چه سریع‌تر اهداف مورد نظر باشیم.

وی با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های این شهرستان، تاکید کرد: بهسازی جاده پرتردد گناوه ـ گوره ـ گچساران که در مجاورت لوله های انتقال نفت قرار دارد یکی از مهمترین کارهایی است که امیدواریم به زودی شاهد اجرای ان باشیم.

فرماندار گناوه یکی از مهمترین اولویت‌ها را تامین امنیت و حفاظت از جان انسان‌ها دانست و با اشاره به مخاطرات این جاده، تاکید کرد: امیدواریم با تلاش و همراهی همه مسئولان شاهد رفع مشکلات جاده گناوه ـ گوره ـ گچساران باشیم و روند تصادفات این جاده که نگران کننده است کاهش یابد.

لزوم تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم خطوط لوله های نفتی

وی از احداث میدان امام علی(ع) به عنوان یکی از طرح‌های مهم در این زمینه یاد کرد و بیان داشت: یکی از نیازهای شهرستان گناوه توسعه راه‌ها است که امیدواریم شاهد تسریع در شروع عملیات اجرایی و احداث میدان امام علی(ع) باشیم.

یوسفی با اشاره به اهمیت بسیار بالای تصمیمات اتخاذ شده برای توسعه شهرستان گناوه، گفت: با اجرای این تصمیمات علاوه بر بهبود مبلمان شهری گناوه، یکی از مهمترین دغدغه‌ها و خطراتی که مردم این مناطق را تهدید می‌کند رفع می شود.

وی تاکید کرد: یکی از خواسته های به حق مردم تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم خطوط لوله های نفتی است که لازم است تا در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

فرماندار شهرستان گناوه به اهمیت بسیار بالای حفاظت و تامین امنیت لوله های نفت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم تعیین شده لوله ها ممنوع است.

لزوم بهره‌مندی مردمی که اطراف لوله‌های نفت زندگی می‌کنند از مواهب آن

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نیز اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی برای توسعه شهرستان گناوه برداشته شده است و امیدواریم شاهد توسعه این شهرستان در ابعاد مختلف باشیم.

باورساد با اشاره به تلاش و پیگیری‌های مسئولان شهرستان گناوه برای حل مشکلات مرتبط با خطوط انتقال نفت اضافه کرد: لازم است تا اقدامات مناسبی برای بهره‌مندی مردمی که اطراف خطوط لوله‌های نفت زندگی می‌کنند، از مواهب آن صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه وجود این خطوط انتقال نباید مخل آسایش و آرامش مردم باشد، تصریح کرد: شرکت نفت برای حل مشکلات موجود و ایمن سازی و زیباسازی محدوده خطوط انتقال نفت عزمی جدی دارد و طرح‌های مختلفی در این زمینه اجرا خواهد شد.

لزوم جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم خطوط نفت

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ادامه داد: برنامه‌های بسیار خوبی برای زیباسازی این محدوده و کمک رسانی به پیشرفت روستاهای اطراف داریم و امیدواریم با همکاری همه مسئولان به نتایج مورد نظر دست یابیم.

وی با بیان اینکه نشت نفت از خطوط می‌تواند دارای خطراتی برای افراد مجاور آن داشته باشد، خواستار تلاش مسئولان شهرستان گناوه برای جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم 50 متری لوله های نفت شد.

شهردار بندر گناوه نیز با اشاره به آمادگی این شهرداری برای اجرای طرح‌های مصوب برای توسعه شهری گناوه، بیان داشت: آماده هستیم تا با تایید طرح نهایی، نسبت به آغاز عملیات اجرایی میدان امام علی(ع) اقدام کنیم.

عرب‌زاده ادامه داد: از همه توان و ظرفیتی که در اختیار داریم برای رفع مشکلات منطقه و همچنین بهبود وضعیت محدوده خطوط انتقال نفت استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با تعامل و همراهی مسئولان شاهد دستیابی به نتایج مورد نظر باشیم.