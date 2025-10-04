به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اقبالیان معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در گفت‌وگویی اظهار داشت: امسال دومین سالی است که موکب‌های مختلف از استان‌های دیگر، خارج از کشور و استان قم با شور و هیجان مضاعف برای ارائه خدمت به زائرین و مجاورین حضرت معصومه(س) حضور می‌یابند که این موضوع مسئولیت مسئولان را دوچندان می‌کند.

وی افزود: زیرساخت‌های لازم شامل تأمین آب، برق و گاز در محدوده میدان آستانه، حد فاصل چهارراه بازار تا میدان امام خمینی(ره) و خیابان‌های اطراف حرم به‌صورت ویژه دیده شده است و با بودجه تخصیص یافته به شهرداری منطقه 7 و معاونت فنی و عمرانی، این امکانات به موقع فراهم می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تصریح کرد: با توجه به افزایش دما در سال‌های آینده و حجم گسترده حضور موکب‌ها، شهرداری و دیگر دستگاه‌ها موظف بوده تمامی زیرساخت‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده کند و علاوه بر این، خدمات شهری از جمله نظافت، پشتیبانی پاکبانان، مدیریت ترافیک و حمل و نقل عمومی با همکاری اتوبوسرانی در راستای تسهیل جابه‌جایی زائران انجام شود.

به گفته اقبالیان، سازمان‌های مختلفی همچون آتش‌نشانی و مدیریت بحران و همچنین عوامل خدمات شهری نیز برای تضمین امنیت و آرامش زائران به‌طور کامل فعال خواهند بود تا مجموعه مدیریت شهری بتواند خدمات مطلوب و رضایت‌بخش را ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: همه ما در برابر این خدمتگزاری به ساحت مقدس حضرت معصومه(س) چه در ایام ولادت و چه در ایام شهادت ایشان مسئولیم و لازم است نگاه کلان‌تری به موضوع داشته باشیم و بودجه‌های لازم را در شهرداری و سازمان‌های فرهنگی مرتبط به‌صورت ویژه اختصاص دهیم.

اقبالیان در پایان تاکید کرد: قم به عنوان دومین شهر زیارتی کشور، می‌تواند از ظرفیت بودجه‌های دولتی مخصوص شهرهای زیارتی نیز بهره‌مند شود تا با تأمین زیرساخت‌های لازم، خدمات مطلوبی را به زائران ارائه کند و امیدواریم این همکاری‌ها به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.