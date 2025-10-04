فلفل های صادراتی باشت ایستاده جان دادند؛حمایت از تولید بر روی کاغذ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- نسیم راوند: طرح بزرگ گلخانه‌ای فدک در شهرستان باشت، که روزی نماد امید برای توسعه کشاورزی مدرن و اشتغال زایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود، امروز به دلیل خشکسالی و تعلل دستگاه‌های مسئول، کاملاً خشک شده و سرمایه‌گذار را با خسارات سنگین مواجه کرده است.

گلخانه فدک باشت جزء نخستین گلخانه‌های استان بود که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۵ در زمینی به مساحت ۳۴ هکتار و در قالب ۴۳ واحد گلخانه‌ای آغاز شد.

با این حال، این طرح هرگز به مرحله بهره‌برداری کامل نرسید، مقرر بود این طرح مهم کشاورزی حداقل در قالب ۱۰ واحد در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری برسد، اما هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد.

خشک شدن کامل ۴ هکتار گلخانه فلفل دلمه‌ای

اما خبر ناگوارتری درباره این پروژه به گوش می‌رسد، به گفته معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد روزی محصولات فلفل این گلخانه به خارج از کشور صادر می‌شد، اما امروز این گلخانه به علت نبود آب محصولاتش خشک شده است.

سید احسان عسکری در گفت و گو با برنگار مهر در تشریح این رویداد اظهار کرد: در جلسه‌ای با مدیران گلخانه‌های استان برگزار کردیم، اما آنها خود را مبرا می‌دانند و می‌گویند امکانات و تجهیزات تدارک دیده نشده است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از رویکرد موجود افزود: اگر گلخانه می‌زنیم همه موارد را باید در نظر بگیریم. جهاد کشاورزی می‌بایست برای تأمین آب این گلخانه چاه حفر می‌کرد، اینکه بگویند سرمایه‌گذار خود باید آب را تأمین کند.

استاندار؛ سه دستگاه مسئول هستند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اداره های جهاد کشاورزی، اداره امور عشایر و فرمانداری باشت مقصر این وضعیت هستند و باید پاسخگو باشند.

یداله رحمانی با اشاره به وعده‌های داده شده توس آبیاری این گلخانه توسط تانکر آبرسان امور عشایر، افزود: امور عشایر قرار بود یک دستگاه تانکر در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد، اما گویا چنین چیزی انجام نشده است.

وی به طور قاطع از این دستگاه‌ها خواست تا مشکل گلخانه فدک را حل کنند و اجازه ندهند بیش از این سرمایه‌گذار دچار خسارت شود.

جهاد کشاورزی در خصوص گلخانه فدک کوتاهی نکرده است

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: گلخانه فدک زیر نظر شرکت شهرک‌های کشاورزی است و این شرکت وظیفه تأمین زیرساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز را بر عهده دارد که به جزء گاز سایر زیرساخت‌ها فراهم شده است.

شهرام عسکری با اشاره به تأثیر خشکسالی بر محصولات کشاورزی افزود: برای گلخانه فدک باشت چاه آب حفر شد اما خشکسالی باعث شد این چاه خشک شود، حتی چند بار هم حفاری صورت گرفت اما بی‌فایده بود، این موضوع یک امر طبیعی است و مستقیماً تحت اختیار جهاد کشاورزی نیست و جهاد به وظیفه خود عمل کرده و کوتاهی صورت نگرفته است.

وی در خصوص برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکل گلخانه فدک گفت: در کوتاه‌مدت، تمرکز بر روی جابه‌جایی چاه آب این گلخانه است که مکان چاه جدید در فاصله حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری گلخانه مشخص شده است و از طریق شرکت شهرک‌های کشاورزی عملیات لوله‌کشی برای انتقال آب انجام می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برای بلندمدت نیز برنامه‌ریزی شده تا با استفاده از انتقال آب رودخانه زهره به باشت مشکل این گلخانه حل و فصل شود.

وی در خصوص مشکل گازرسانی به این گلخانه نیز افزود: بحث تأمین گاز این مجموعه در دست پیگیری است. اگرچه متقاضیان پروژه در ابتدا اعلام کرده بودند که می‌توانند با شرایط موجود و بدون گاز نیز کار را پیش ببرند، اما ما پیگیر این هستیم که این مشکل برطرف شود.

کشاورزی، قربانی بی‌برنامگی

به نظر می‌رسد پروژه گلخانه فدک باشت به نمادی از راکد ماندن طرح‌های بزرگ و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است طرحی که چنین شرایطی که کشاورزی به عنوان ظرفیتی مهم برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در باشت شناخته می‌شود، چنین رویدادهایی نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند، بلکه امید مردم محلی را نیز برای بهبود معیشت از بین می‌برد. تکمیل و بهره‌برداری از چنین پروژه‌هایی همچنان از مهمترین درخواست‌های مردم و کشاورزان منطقه از دولت و مسئولان است.