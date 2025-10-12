اطلاعیه خاموشی برق تعمیرات پیشگیرانه در بویراحمد، چرام،کهگیلویه و باشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای از اعمال خاموشیهای برق به علت تعمیرات پیشگیرانه در بویراحمد در روز یکشنبه خبر داد.
چرام
القچین سفلی-شهرک چرام-شمس آباد-طرحهای کشاورزی از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰
بویراحمد
تل خسرو جنوبی-خلف آباد-نجف آباد-سیلو-استانداری -بیمارستان شهیدرجایی-دانشگاه دولتی-خیابان ارتش-گلستانها-زیرتل -امامتها-شهرک بلک و-۶۰ متری جنوبی ساعت ۱۴:۰۵ لغایت ۱۶:۰۵
کهگیلویه
صحرای کلاچو-پتروشیمی-کلات و دشمن زیاری-حوزه آموزش و پرورش-اردان خودرو دوهنده-پمپ بنزین ضیائی دره لبک -خلیفهای- پمپ بنزین سوق ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰
باشت
روستاهای آلاکان-چندین پمپ کشاورزی ۸:۱۰ تا ۱۳:۱۰ صبح
بوستان کته و مناطق شرقی باشت، بیدزرد و ماهور باشت، سربیشه تا امامزاده جعفر، منصورآباد
مرحله اول ساعت ۶:۳۰ تا ۶:۳۵ صبح و مرحله دوم ساعت ۱۶ تا ۱۶:۰۵ خاموشی گذرای ۵ دقیقهای خواهد داشت.
