به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی از جذب بیش از سه هزار و ۵۰۰ مشترک گاز طبیعی در این استان طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۱۰ مشترک متعلق به مناطق شهری و ۵۱۹ مشترک نیز متعلق به مناطق روستایی استان بوده است.

وی شمار مشترکین استان را بیش از ۴۷۳ هزار مشترک عنوان کرد و در ادامه افزود: به طور کلی ۹۱ درصد مشترکین استان قم متعلق به مناطق شهری و ۹ درصد نیز متعلق به مناطق روستایی استان است.

گودرزی با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان قم ۹۹.۴ درصد است، تصریح کرد: استان قم از جمله استان‌هایی است که با همت مدیران و کارکنان شرکت گاز در منطقه سبز گازرسانی قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن ماه‌های سرد سال، خاطرنشان کرد: با توجه به برودت هوا و استفاده از وسایل گرمایشی، لزوم رعایت نکات ایمنی مرتبط با این وسایل و همچنین رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.