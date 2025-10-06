به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری مهاباد اظهار کرد: با اشاره به جنگ تحمیل ۱۲ روزه، گفت: نسل‌های چهارم و پنجم انقلاب، روایت جنگ را تنها از رسانه‌ها دیده و شنیده بودند اما در این جنگ مشاهده کردند که دشمنان در به زانو در آوردن مردم ایران کوتاهی نمی‌کنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع) گفت: دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها به این خاطر که مردم ایران خواستند که در سایه حاکمیت اسلام و قرار گیرند مورد تهاجم و تحریم‌ها قرار گرفتند.

وی با اشاره به فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی های مردم ایران افزود: در طول این مدت ۲ رییس جمهور و ۲۰۰ هزار شهید در راه حفظ آرمان‌های انقلاب جان خود را فدا کردند و ۵۰۰ هزار آزاده و جانباز نیز برای این انقلاب ازخودگذشتگی و ایثار کردند.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع) گفت: در طول این سال‌ها دشمنان به خاطر اینکه مردم ایران در سایه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی قرار داشتند و گوش به فرمان بودن به امامین انقلاب، نتوانستند موفق شوند.

وی با بیان اینکه مساله مهمی دیگر وحدت و انسجام اقوام ایرانی بود، اظهار کرد: مردم خود را از نظام و مسوولان نظام نیز خود را از بطن جامعه می‌دانستند و همین امر باعث ماندگاری نظام جمهوری اسلامی در بین مردم شد.

۸۰۰ میلیارد ریال برای بخش درمان و بهداشت مهاباد اختصاص یافت

فرماندار ویژه مهاباد هم در این جلسه گفت: با وجود ناترازی انرژی، صنایع بزرگ و کوچک این شهرستان از جمله مجتمع پتروشیمی مهاباد و همچنین واحدهای اقتصادی کوچک در مهاباد فعال بودند.

محمدصادق امیرعشایری ادامه داد: در حوزه گردشگری امسال بیش از ۳۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری مهاباد بازدید کردند که ۱۳۰ هزار نفر از آنان بازدیدکنندگان مجموعه طبیعی - تاریخی غار سهولان بودند.

فرماندار مهاباد همچنین از اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال از بخش بهداشت و درمان به بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان خبر داد و گفت: ۵۰ پروژه گازرسانی در مناطق روستایی مهاباد در حال انجام است.

وی گفت: هم اکنون با همکاری خیرین ۲۵۶ کلاس درس در این شهرستان در حال ساخت است؛ همچنین ۲۳ کلاس درس هم مهر ماه امسال به بهره‌برداری رسید.

امیرعشایری به مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان توصیه کرد با حضور در بین مردم، مسایل و مشکلات آنان را بررسی و اقدامات لازم برای حل آنها را انجام دهند.