  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۷

عباس پور:۹۶ میلیارد تومان مالیات برای پروژه های عمرانی ایلام جذب شد

عباس پور:۹۶ میلیارد تومان مالیات برای پروژه های عمرانی ایلام جذب شد

ایلام - مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: در سال جاری ۹۶ میلیارد تومان مالیات برای پروژه های عمرانی ایلام جذب شده است.

عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تحقق رکورد جدیدی در مشارکت مالیاتی خبر داد و اعلام کرد که در سال جاری، ۲ هزار و ۶۰۵ مؤدی با استفاده از طرح جدید «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» ۹۶ میلیارد تومان از سهم خود را مستقیماً به ۱۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام استان تزریق کرده‌اند.

وی ادامه داد: این حجم از مشارکت، که بخش عمده‌ای از آن توسط ایلامیان مقیم خارج از استان انجام شده، نشان از موفقیت رویکرد شفاف‌سازی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

عباس‌پور تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این طرح، مشارکت گسترده مؤدیان غیرساکن استان بوده است؛ به‌نحوی که یک هزار و ۱۷۶ نفر از ایلامیان مقیم سایر استان‌ها، ۵۷ میلیارد تومان از این مبلغ را به صورت داوطلبانه به پروژه‌های عمرانی زادگاه خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهار کرد: ۹۶ میلیارد تومان جذب‌شده به ۱۰ پروژه عمرانی اولویت‌دار استان تخصیص یافته است. بیشترین سهم تزریق مالی به پروژه‌های حیاتی راه‌سازی، به‌ویژه محورهای ایلام ـ صالح‌آباد و دره‌شهر ـ پلدختر، تعلق گرفته تا روند تکمیل آن‌ها تسریع شود.

وی گفت: پروژه‌های دیگری که از این تسهیم مالی بهره‌مند شدند، شامل پارک علم و فناوری ایلام، نیروگاه آبی سیمره، شبکه آب و فاضلاب استان، سالن فنی و حرفه‌ای دختران، سالن ورزشی وزنه‌برداری ایوان، مدرسه سه‌کلاسه ابوغویر دهلران و پاسگاه انتظامی مورموری هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در پایان این طرح را یک موفقیت بزرگ در جلب اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: تجربه امسال نشان داد که مشخص شدن محل هزینه‌کرد مالیات و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، زمینه مشارکت داوطلبانه مؤدیان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

کد خبر 6610503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها