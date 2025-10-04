عباس پور:۹۶ میلیارد تومان مالیات برای پروژه های عمرانی ایلام جذب شد

عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تحقق رکورد جدیدی در مشارکت مالیاتی خبر داد و اعلام کرد که در سال جاری، ۲ هزار و ۶۰۵ مؤدی با استفاده از طرح جدید «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» ۹۶ میلیارد تومان از سهم خود را مستقیماً به ۱۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام استان تزریق کرده‌اند.

وی ادامه داد: این حجم از مشارکت، که بخش عمده‌ای از آن توسط ایلامیان مقیم خارج از استان انجام شده، نشان از موفقیت رویکرد شفاف‌سازی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

عباس‌پور تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این طرح، مشارکت گسترده مؤدیان غیرساکن استان بوده است؛ به‌نحوی که یک هزار و ۱۷۶ نفر از ایلامیان مقیم سایر استان‌ها، ۵۷ میلیارد تومان از این مبلغ را به صورت داوطلبانه به پروژه‌های عمرانی زادگاه خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهار کرد: ۹۶ میلیارد تومان جذب‌شده به ۱۰ پروژه عمرانی اولویت‌دار استان تخصیص یافته است. بیشترین سهم تزریق مالی به پروژه‌های حیاتی راه‌سازی، به‌ویژه محورهای ایلام ـ صالح‌آباد و دره‌شهر ـ پلدختر، تعلق گرفته تا روند تکمیل آن‌ها تسریع شود.

وی گفت: پروژه‌های دیگری که از این تسهیم مالی بهره‌مند شدند، شامل پارک علم و فناوری ایلام، نیروگاه آبی سیمره، شبکه آب و فاضلاب استان، سالن فنی و حرفه‌ای دختران، سالن ورزشی وزنه‌برداری ایوان، مدرسه سه‌کلاسه ابوغویر دهلران و پاسگاه انتظامی مورموری هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام در پایان این طرح را یک موفقیت بزرگ در جلب اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: تجربه امسال نشان داد که مشخص شدن محل هزینه‌کرد مالیات و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، زمینه مشارکت داوطلبانه مؤدیان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.