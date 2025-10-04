  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۲

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، کوی سهند، ویلاشهر، فردوس، گلشهر، پرواز، سینا، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی می رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ احتمالا مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6610527

