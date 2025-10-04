عبدالوحید فیاضی: کیفیت آرد و نان در مازندران نامرغوب است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران نسبت به پایین بودن کیفیت گندم، آرد و نان در این استان اعتراض کرد و افزود: وی در نامهای به وزرای کشور و جهاد کشاورزی، با اشاره به مشکلات گسترده در کیفیت نان تولیدی در مازندران، وضعیت موجود را غیرقابلقبول دانسته و آن را موجب نارضایتی شدید مردم می دانم.
فیاضی از دولت خواست تا هرچه سریعتر وارد عمل شده و در رفع این معضل اقدام کند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس تاکید کرد: علت اصلی این مشکلات نه به عملکرد نانوایان، بلکه به کیفیت پایین مواد اولیه مورد نیاز خبازان باز میگردد.
وی با اشاره به کاهش کیفیت واردات گندم، ضعف در نظارت بر توزیع عادلانه و همچنین تخصیص ناکافی گندم و آرد، این عوامل را دلیل اصلی وضعیت فعلی دانست.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران همچنین بر لزوم مقابله با خرید گندمهای بیکیفیت و جلوگیری از واردات گندم نامرغوب تأکید کرده و خواستار تشکیل یک دستگاه حاکمیتی واحد برای نظارت و مدیریت دقیق زنجیره تأمین گندم و آرد در استان شد.
وی تأکید کرد که باید هرچه سریعتر مشکلات مربوط به تأمین نان باکیفیت در مازندران حل و فصل شود.
فیاضی با اشاره به مشکلات ۴هزار و ۶۰۰ واحد خبازی در مازندران که در شرایط سخت، بویژه در بحرانهای اخیر، بهطور پیوسته نان مورد نیاز مردم و مسافران را تأمین کردهاند، خواستار اقدام فوری دولت برای پرداخت مطالبات یارانه نان به این واحدها شد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت تولید نانهای با کیفیت، ساماندهی زنجیره تأمین گندم و آرد را امری ضروری دانست و گفت: مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود برای رفع مشکلات معیشتی مردم این استان استفاده خواهد کرد.
