اجرای عملیات بوجاری بذر گندم و غلات در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت در راستای خدمترسانی به کشاورزان استان بیان کرد:به منظور پشتیبانی از باغداران و کشاورزان شهرستان شاهرود کود سولفات پتاسیم از شرکت املاح معدنی ایران بارگیری و در انبار سازمانی شهرستان شاهرود تخلیه شد.

وی تصریح کرد: این کود از جمله نهاده های کلیدی در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی ، به ویژه در بهبود طعم ، رنگ و ماندگاری تولیدات باغی و زراعی محسوب می شود و تامین آن در راستای حمایت از بهره برداران منطقه صورت گرفته است. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین و ذخیره سازی کودهای مورد نیاز، شرایطی را فراهم می سازد تا کشاورزان در فصل زراعی مختلف بدون دغدغه به نهاده های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از انجام عملیات بوجاری بذورات مورد نیاز کشاورزان هم خبر داد و اعلام کرد: عملیات بوجاری در شهرستان دامغان آغاز شده و این اقدام در راستای آماده سازی بذر های سالم و استاندارد برای استفاده کشاورزان منطقه در حال اجرا است.

خدابخشی افزود: هدف از اجرای عملیات بوجاری ارتقای کیفیت بذر و حذف ناخالصی هاست تا در نهایت بذرهای اصلاح شده و سالم در اختیار کشاورزان قرار گیرد . این امر موجب افزایش عملکرد مزارع و بهبود بهره وری بخش کشاورزی خواهد شد. با اجرای این عملیات بذر های بوجاری شده پس از آماده سازی به کارگزاری های مربوطه به جهت توزیع بین کشاورزان منطقه ارسال می گردد.

وی با بیان اینکه عملیات بوجاری در شهرستان سمنان به پایان رسید، افزود: با تلاش همکاران و برنامه ریزی های انجام شده عملیات بوجاری در شهرستان سمنان با موفقیت به پایان رسید و درمجموع 43 تن بذر بوجاری شده و آماده توزیع می باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: فرآیند بوجاری نقش اساسی در افزایش کیفیت بذر و ارتقای عملکرد تولیدات کشاورزی دارد و در همین راستا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همواره تلاش می کند تا بذر های سالم و استاندارد در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

خدابخشی همچنین از نمونه گیری از پارت های گندم بوجاری شده توسط موسسه تحیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان سمنان در انبار سازمانی شاهرود خبر داد و تاکید کرد: به منظور سنجش کیفیت بذر و ارتقای اطمینان کشاورزان از سلامت نهاده های مصرفی ، نمونه گیری از پارت گندم های بوجاری شده در انبار سازمانی شاهرود توسط کارشناسان موسسه تحقیقات و ثبت و گواهی بذر و نهال استان سمنان انجام شد.

وی گفت: این نمونه ها جهت انجام آزمایش های تخصصی آنالیز و تعیین قوه نامیه به آزمایشگاه های ذی ربط منتقل می شود تا کیفیت نهایی بذرها مورد تایید قرار گیرد. اجرای دقیق این فرآیند علاوه بر تضمین سلامت و استاندارد بودن بذر ها نقش مهمی در افزایش عملکرد و پایداری تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.