مصرف نان در مازندران 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح رجبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تعزیرات آرد و نان مازندران در استانداری افزود: در مازندران سالانه به صورت میانگین 100 هزار تن گندم تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 150 هزار تن گندم در مازندران تولید شد خاطرنشان کرد: در سال جاری شرکت غله و سایر بخش های خصوصی تاکنون 70 هزار تن گندم خریداری کرده اند که پیش بینی می کنیم تولید امسال مازندران به 100هزار تن برسد که در مقایسه با سال گذشته کاهش 50 هزار تنی را شاهد هستیم.

رجبی با اشاره به مطالبه مردم در جهت ارتقای کیفیت نان اظهار داشت: پایین بودن قیمت نان از دلایل دورریز نان بود.

وی یادآور شد: در دیماه جاری 30 درصد مصرف نان کاهش یافته است.

رجبی افزود: کیفیت نان ارتباطی با رنگ نان ندارد اما رنگ نان برای عامه مردم ملاک است.

وی تصریح کرد: اگر برخی از نانوایی ها ریزش مشتری داشته اند به خاطر عدم مشتری مداری آنها در گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با بیان اینکه 70 درصد کارخانه های آرد توانایی تامین آرد مورد نیاز اتحادیه ها را دارند گفت: درصد سبوس گیری آرد را باید مدیریت کنیم.

وی افزود: در 9 ماهه امسال 339 هزار تن در نانوایی ها گندم مصرف داشته ایم.

رجبی با اشاره به اینکه سال گذشته مصرف آرد به صورت میتنگین 10 کیلو و نیم بوده تصریح کرد: این میزان مصرف در 9 ماهه امسال یک کیلوگرم کاهش یافته است.

وی گفت: مازندران یک و نیم کیلو بیشتر از میانگین کشوری، آرد مصرف می کند.

رجبی با اشاره به وجود برخی نگرانی ها در حوزه خانه های خانه پز یادآور شد: بیش از 85 درصد روستاییان آرد را به مصرف نان نمی رسانند و در حوزه دام مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه حدود 30 درصد از نانوایی ها در سال 88 بهسازی شدند اظهار داشت: حدود بیش از 50 درصد نانوایی ها در مازندران از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و به دلیل توان اقتصادی پایین قادر به بهسازی نیستند.

رجبی از دیگر مشکلات تهیه نان با کیفیت را نداشتن سیلوی نگهداری گندم در کارخانه ها عنوان کرد و افزود: 11 کارخانه بحث سیلوسازی را آغاز کرده اند و دو کارخانه تا پایان سال سیلوها را به بهره برداری می رسانند.

وی با بیان اینکه در مازندران به ازای هر 750 نفر یک نانوایی وجود دارد گفت: این رقم در کشور به ازای هر 1200 نفر است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: در ده ماهه امسال 90 هزار و 229 بازدید از واحدهای نانوایی انجام شده است.

ولی الله فرزانه افزود: با توجه به اینکه سه هزار و 708 نانوایی در مازندران فعال هستند هر کدام بالغ بر 20 بار بازرسی شده اند.

فرزانه با اشاره به اینکه برخی مردم از کیفیت نان گله مند بودند تصریح کرد: هنوز کیفیت مورد نظر نان حاصل نشده است.

وی یادآور شد: در فرآیند تبدیل گندم به آرد، 32 درصد ضایعات داریم که باید کاهش یابد.