رئیس شورای شهر خارگ: ورزش جزیره در بحران است

بهروز خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، وضعیت ورزش در این جزیره را بحرانی توصیف کرد و گفت: رویکرد کنونی این اداره کل ادامه همان نگاه نامطلوب گذشته است که جزیره خارگ را عملاً از دایره توجه خارج کرده است.

وی با اشاره به برداشت اشتباه مسئولان نسبت به ورزش خارگ افزود: برخی تصور می‌کنند با حضور شرکت‌های نفتی در جزیره، نیازی به حمایت و پشتیبانی متولی تخصصی ورزش وجود ندارد، در حالی که ورزش خارگ بیش از هر زمان دیگری با مشکلات و بحران‌های جدی مواجه است.

خواجه با بیان اینکه اداره ورزش جزیره عملاً تنها با یک کارمند اداره می‌شود، گفت: این اداره فاقد ساختار سازمانی و کادر تخصصی است و نه ردیف بودجه مشخص و کافی دارد و نه توان اجرایی لازم برای پیگیری امور. به همین دلیل روند اجرای پروژه‌های عمرانی با مشکلات فراوان مواجه است.

رئیس شورای اسلامی خارگ در خصوص زیرساخت‌های ورزشی جزیره تصریح کرد: تنها زمین فوتبال فعال جزیره، زمین چمن مصنوعی مجموعه شهید ملاح‌زاده، سال‌هاست نیازمند بازسازی اساسی است و سالن شهدا نیز با کفپوش فرسوده، ایمنی ورزشکاران را تهدید می‌کند. با وجود استعدادهای فراوان و حضور بازیکنان ملی‌پوش در هندبال ساحلی، خارگ هنوز زمین اختصاصی برای ورزش‌های ساحلی ندارد.

وی نبود حمایت کافی از ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی را مشکل دیگر عنوان کرد و افزود: اعزام ورزشکاران جزیره به مسابقات استانی و ملی با دشواری و هزینه‌های بالا انجام می‌شود و هیئت‌های ورزشی به دلیل نبود حمایت مادی و معنوی، در آستانه دلسردی و تعطیلی قرار دارند.

خواجه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: خارگ جزیره‌ای استراتژیک با ظرفیت‌های ورزشی کم‌نظیر است و بی‌توجهی کنونی آینده ورزش آن را تهدید می‌کند. انتظار می‌رود مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور میدانی در خارگ، مشکلات را از نزدیک بررسی و تصمیمات جدی و عملی اتخاذ کند.