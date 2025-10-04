پژوهشگر و نویسنده کتاب «شناخت کاربردی چشمه‌های آب» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چشمه‌ها نه فقط منبع آب، که شناسنامه طبیعی ایران‌اند. اگر آن‌ها را بشناسیم، می‌توانیم نسل‌های آینده را از بحران آب نجات دهیم.

امید آزادی جو افزود: در حالی که چشمه‌ها یکی از حیاتی‌ترین منابع آب کشور در دوره‌های کم‌آبی به شمار می‌روند، کتاب «شناخت کاربردی چشمه‌های آب» تازه‌ترین تلاش علمی برای شناسایی و مدیریت این منابع است.

نویسنده و پژوهشگر بوشهری عنوان کرد: این اثر به بررسی منابع آب چشمه‌ها از دیدگاه آماری در ایران، مسائل زمین‌شناسی چشمه‌ها، هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی(آب‌شناسی) چشمه‌ها می پردازد.

وی اظهار کرد: محیط‌زیست، ژئوتوریسم، قوانین و حریم منابع آب چشمه‌ها، تعاریف و اصطلاحات و همچنین بهره‌برداری از دیدگاه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: در این اثر سعی شده با تمرکز بر تحقیقات و پژوهش‌های داخلی کشور و تجربیات شخصی نویسنده که در حوزه های میدانی حاصل نموده، مثال‌های متعدد کاربردی برای مخاطبین ارائه شود.

آزادی جو هدف از چاپ این کتاب را چنین تشریح کرد: این اثر به عنوان یک منبع کاربردی در زمینه شناخت جامع و علمی چشمه‌های آب در حوزه مطالعات زمین شناسی و آبشناسی است که می تواند مورد استفاده دانشجویان و کارشناسان حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی قرار گیرد.

کتاب «شناخت کاربردی چشمه‌های آب» حاصل پژوهش و نگارش امید آزادی‌جو، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای بوشهر است که با حمایت کمیته تحقیقات این شرکت منتشر شده و اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

این اثر در قالب هشت فصل و ۵۰۰ صفحه تدوین شده و توسط انتشارات «گنجینه هنر» به چاپ رسیده است.

پیش از این نیز کتاب «چشمه‌ها در گنجینه آب استان بوشهر» و همچنین مقالات متعددی در حوزه منابع آب از این نویسنده به علاقمندان این حوزه عرضه شده بود.