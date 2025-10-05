  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

کمتر از ۵۰ متخصص طب سالمندی در کشور وجود دارد!

دانشیار دانشگاه و مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: طب سالمندی رشته‌ای نوپا در کشور است و تاکنون کمتر از ۵۰ متخصص در این حوزه تربیت شده‌اند.

علیرضا نمازی، دانشیار دانشگاه و مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تربیت نیروی انسانی در حوزه سالمندی اظهار کرد: رشته طب سالمندی از سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ پایه‌گذاری شد و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین مرکز آموزشی، تربیت رزیدنت در این رشته را آغاز کرد.

وی افزود: در سال‌های ابتدایی، چند دوره رزیدنتی برگزار شد اما برای مدتی جذب رزیدنت متوقف شد و مجدداً از سال گذشته این روند از سر گرفته شده است و در حال حاضر بیشترین تعداد رزیدنت‌های طب سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل هستند.

نمازی با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش در این رشته گفت: در حال حاضر تنها دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران متخصص طب سالمندی تربیت می‌کنند و تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر در این حوزه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های درمانی برای ارائه خدمات به سالمندان افزود: بیمارستان‌های کشور به‌طور مستمر از سوی وزارت بهداشت، سازمان آتش‌نشانی و نهادهای مرتبط ارزیابی می‌شوند و استانداردهای لازم در زمینه ایمنی و خدمات درمانی در حال اجراست، اما تحقق کامل این استانداردها نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر است.

محدثه رمضانعلی

