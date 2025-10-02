به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمندان نوشت: «روز جهانی سالمندان فرصتی ارزشمند برای تکریم جایگاه والای بزرگانی است که سرمایههای معنوی و اجتماعی جامعه ما به شمار میآیند. سالمندان، گنجینهای از تجربه، دانایی و صبوری هستند که با سالها تلاش، ایثار و خدمت، امروز مسیر زندگی نسلهای پس از خود را هموار ساختهاند. احترام و پاسداشت مقام آنان، نهتنها یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی بلکه تکلیفی انسانی و دینی برای همه ماست.
جامعهای که قدر سالمندان خود را بداند و منزلت آنان را پاس بدارد، در حقیقت بر ریشههای هویتی و فرهنگی خود استوارتر میشود. امروز که کشور ما در مسیر توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی گام برمیدارد، توجه ویژه به سلامت جسم و روان سالمندان، ضرورتی اجتنابناپذیر است. مراقبتهای بهداشتی، حمایتهای بیمهای و فراهمسازی شرایط زندگی سالم و بانشاط برای این قشر عزیز، بخشی از وظایف اصلی نظام سلامت به شمار میرود.
سازمان بیمه سلامت ایران در راستای رسالت خود، همواره تکریم سالمندان و حمایت از آنان در دریافت خدمات درمانی را از اولویتهای خویش دانسته و تلاش کرده است با گسترش پوشش بیمهای، کاهش هزینههای درمان و ارائه حمایتهای مالی مناسب، شرایطی فراهم سازد تا سالمندان عزیز کشور با آرامش خاطر بیشتری از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی سالمندان، این روز را به همه پدران و مادران فرهیخته و عزیز کشور تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که سایه پرمهر آنان همواره بر سر خانوادهها و جامعه گسترده باشد. امید است با همدلی، همیاری و اهتمام همه دستگاهها، بتوانیم جامعهای سالمتر، پویاتر و مهربانتر برای سالمندان خویش رقم بزنیم.»
