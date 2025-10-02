  1. سلامت
بیمه سلامت آرامش خاطر سالمندان را حفظ می‌کند

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران نوشت: سازمان بیمه سلامت ایران تلاش کرده با گسترش پوشش بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های درمان و ارائه حمایت‌های مالی مناسب، شرایطی فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمندان نوشت: «روز جهانی سالمندان فرصتی ارزشمند برای تکریم جایگاه والای بزرگانی است که سرمایه‌های معنوی و اجتماعی جامعه ما به شمار می‌آیند. سالمندان، گنجینه‌ای از تجربه، دانایی و صبوری هستند که با سال‌ها تلاش، ایثار و خدمت، امروز مسیر زندگی نسل‌های پس از خود را هموار ساخته‌اند. احترام و پاسداشت مقام آنان، نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی بلکه تکلیفی انسانی و دینی برای همه ماست.

جامعه‌ای که قدر سالمندان خود را بداند و منزلت آنان را پاس بدارد، در حقیقت بر ریشه‌های هویتی و فرهنگی خود استوارتر می‌شود. امروز که کشور ما در مسیر توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی گام برمی‌دارد، توجه ویژه به سلامت جسم و روان سالمندان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مراقبت‌های بهداشتی، حمایت‌های بیمه‌ای و فراهم‌سازی شرایط زندگی سالم و بانشاط برای این قشر عزیز، بخشی از وظایف اصلی نظام سلامت به شمار می‌رود.

سازمان بیمه سلامت ایران در راستای رسالت خود، همواره تکریم سالمندان و حمایت از آنان در دریافت خدمات درمانی را از اولویت‌های خویش دانسته و تلاش کرده است با گسترش پوشش بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های درمان و ارائه حمایت‌های مالی مناسب، شرایطی فراهم سازد تا سالمندان عزیز کشور با آرامش خاطر بیشتری از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی سالمندان، این روز را به همه پدران و مادران فرهیخته و عزیز کشور تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که سایه پرمهر آنان همواره بر سر خانواده‌ها و جامعه گسترده باشد. امید است با همدلی، همیاری و اهتمام همه دستگاه‌ها، بتوانیم جامعه‌ای سالم‌تر، پویاتر و مهربان‌تر برای سالمندان خویش رقم بزنیم.»

محدثه رمضانعلی

