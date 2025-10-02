از پیشگیری زخم بستر تا کاهش افسردگی در سالمندان

سید احمدرضا خاتونآبادی، رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به اهمیت برنامهریزی زندگی سالمندان و اطلاعرسانی به خانوادهها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات شایع سالمندان، زخم بستر است که معمولاً در افرادی رخ میدهد که بیشتر دراز کشیده یا خوابیدهاند و این مشکل در سالمندان دیابتی یا دارای محدودیت حرکتی شدیدتر است و میتواند به عوارض جدی منجر شود.
خاتونآبادی افزود: پیشگیری از زخم بستر تنها با مراقبت فیزیکی امکانپذیر نیست. سالمندان باید هدفمند و فعال باشند؛ برنامهریزی روزانه شامل زمان بیدار شدن، خواب، فعالیتهای جسمی و ذهنی و مشارکت در امور روزمره باعث کاهش بروز این مشکلات میشود و خانوادهها نیز باید آموزش ببینند تا بتوانند سالمندان را در حفظ فعالیت و استقلال حمایت کنند.
وی در ادامه بر اهمیت اطلاعرسانی علمی و مبتنی بر شواهد دانشگاهی تاکید کرد: امروزه با حجم بالای اطلاعات، بسیاری از خانوادهها با دادههای غیرعلمی مواجه هستند. دانشگاهها و مراکز علمی باید اطلاعات صحیح و مستند را در زمینه مراقبت، تغذیه، فعالیتهای جسمی و ذهنی سالمندان در اختیار خانوادهها قرار دهند. برای مثال، نحوه مصرف آب، برنامه فعالیت فیزیکی، و مراقبتهای پیشگیرانه باید بر اساس تحقیقات علمی و برنامهریزی شده باشد.
سالمندان فعال و هدفمند، سالم و مستقل باقی میمانند
رئیس دانشکده توانبخشی با اشاره به شایعترین بیماریهای سالمندان گفت: دیابت و فشار خون بیشترین بیماریها در این گروه هستند که پیشگیری و مدیریت آنها با تغذیه مناسب، فعالیت جسمی منظم و کنترل منظم سلامت امکانپذیر است و هر سالمند باید در طول هفته حداقل ۱۵۰ دقیقه پیادهروی داشته باشد و فعالیتهای دیگر مانند تمرینات حرکتی و کششی نیز در برنامه روزانه گنجانده شود.
خاتونآبادی تأکید کرد که سلامت روان سالمندان نیز اهمیت ویژهای دارد گفت: بسیاری از سالمندان به دلیل احساس تنهایی یا بیفایده بودن در جامعه دچار افسردگی میشوند و ایجاد برنامههای هدفمند، استفاده از توانمندیهای سالمندان و مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی باعث کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی میشود.
وی در پایان گفت: مسئولان، خانوادهها و جامعه باید با فراهم کردن کانونهای مناسب و برنامهریزی علمی، سالمندان را فعال و هدفمند نگه دارند و این اقدامات، نه تنها سلامت جسمی و روانی سالمندان را ارتقا میدهد، بلکه استقلال و مشارکت اجتماعی آنها را نیز تضمین میکند.
