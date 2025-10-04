حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و محافل انس با قرآن کریم در برخی مدارس علمیه استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این برنامه‌های قرآنی با حضور حجت‌الاسلام دامچه از اساتید ممتاز کشوری برگزار می‌شود.

معاون تهذیب حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آزمون‌های تربیت مربی قرآن کریم در سطح طلاب حوزه علمیه استان امروز با حضور این استاد ملی در مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) بروجن و نورالثقلین گندمان درحال برگزاری است.

مؤذنی تصریح کرد: همچنین محفل انس با قرآن کریم با تلاوت این قاری ممتاز کشوری در حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج) لردگان با حضور اساتید و طلاب پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: نظیر این محفل معنوی فردا با حضور حجت‌الاسلام دامچه در مدارس علمیه شهرستان‌های شهرکرد و نیز مدرسه علمیه امام صادق (ع) فارسان برگزار خواهد شد.