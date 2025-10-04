  1. استانها
محافل انس با قرآن در مدارس علمیه چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

شهرکرد - معاون تهذیب حوزه‌ علمیه چهارمحال و بختیاری از برپایی محافل انس با قرآن کریم در برخی مدارس علمیه استان با حضور قاری ملی کشورمان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و محافل انس با قرآن کریم در برخی مدارس علمیه استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این برنامه‌های قرآنی با حضور حجت‌الاسلام دامچه از اساتید ممتاز کشوری برگزار می‌شود.

معاون تهذیب حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آزمون‌های تربیت مربی قرآن کریم در سطح طلاب حوزه علمیه استان امروز با حضور این استاد ملی در مدارس علمیه حضرت مهدی (عج) بروجن و نورالثقلین گندمان درحال برگزاری است.

مؤذنی تصریح کرد: همچنین محفل انس با قرآن کریم با تلاوت این قاری ممتاز کشوری در حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج) لردگان با حضور اساتید و طلاب پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: نظیر این محفل معنوی فردا با حضور حجت‌الاسلام دامچه در مدارس علمیه شهرستان‌های شهرکرد و نیز مدرسه علمیه امام صادق (ع) فارسان برگزار خواهد شد.

