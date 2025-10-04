به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی، حجتالاسلام رضا براتیزاده در حاشیه پاکسازی عرصههای منابع طبیعی در پارک ملی گلستان که با حضور مسؤولان اجرایی، محیطبانان و فعالان محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: حفاظت و صیانت مؤثر از محیط زیست، منابع طبیعی و مواهب خدادادی تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر است.
وی افزود: پاکسازی مستمر منابع طبیعی و اشاعه این فرهنگ در جامعه باید نهادینه و به یک باور عمومی تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: انباشت زبالهها در کنار جاذبههای طبیعی مانند آبشارها، جنگلها و دشتها، چهره زیبای پارک ملی گلستان را از بین میبرد و تجربهای تلخ برای گردشگران ایجاد میکند.
حجتالاسلام براتیزاده تأکید کرد: هر شهروند و مسافر باید خود را نه فقط بازدیدکننده، بلکه حافظ پارک ملی و طبیعت بداند تا افراد دیگر نیز به جمعآوری و دفع صحیح زبالهها تشویق شوند.
قدیر حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان نیز بیان کرد: وجود زباله مانع اصلی رونق گردشگری و فرهنگ دوستدار محیط زیست است و یک پارک تمیز، جذابیت بیشتری برای گردشگران داخلی و خارجی دارد و پیامآور نظم و توسعه فرهنگی است.
وی اضافه کرد: دستیابی به هدف «پارک ملی گلستان بدون زباله» نیازمند ترکیبی از اقدامات آموزشی، زیرساختی و نظارتی است شوند.
نظر شما