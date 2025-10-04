شهدای فراجا چراغ امنیت جامعه را روشن نگه داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) با صدور اطلاعیه فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تقدیم احترام به تمامی شهدای گرانقدر مدافع امنیت، به ویژه شهدای نیروی انتظامی که جان خود را در راه حفظ امنیت و آرامش این سرزمین نثار کرده‌اند، یاد و خاطره آن‌ها را گرامی می‌داریم. این عزیزان با فداکاری و ایثار خود، چراغ روشن امنیت را در دل جامعه‌ روشن نگاه داشته‌اند و ما موظفیم یاد آنان را همواره زنده نگه داریم.

به تأسی از بیانات مقام معظم رهبری، که فرمودند: «نیروی انتظامی مهم‌ترین رکن حفظ امنیت در هر جامعه‌ای است. آن‌ها با تلاش شبانه‌روزی، احساس امنیت را برای مردم به ارمغان می‌آورند»، اعلام می‌داریم این کلمات، نشان از ارادت و اهمیت نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت و آرامش زندگی اجتماعی دارد.

امروز ما پاسداران، سربازان و بسیجیان سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) زحمات و تلاش‌های فرزندان خدوم مردم بصیر و ولایت مدار در لباس مقدس خدمت در فراجا برای پاسداری از ارزش‌های انسانی و اجتماعی، تحت زعامت و فرماندهی معظم کل قوا و سایه پرچم افتخار آفرین جمهوری اسلامی ایران را ارج می نهیم و به جانفشانی های شما در عرصه های مختلف تامین نظم و امنیت جامعه و خدمت به مردم عزیزمان افتخار می‌کنیم.

بی تردید نعمت امنیت، یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند به ما ارزانی داشته است. امنیت نه تنها به ما این امکان را می‌دهد، که در آرامش زندگی‌مان را بگذرانیم، بلکه موجب توسعه و پیشرفت جامعه‌ نیز می‌شود.

رزمندگان فراجا در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه آمریکایی صهیونیستی، با جان و دل در خط مقدم قرار گرفت و با ایستادگی و فداکاری خویش، در کنار سایر نیروهای مسلح عزیزمان ازجمله؛ ارتش ، سپاه، بسیج و سربازان گمنام امام زمان «عج»، امنیت را برای مردم حفظ و در این راه شهدای عزیزی را نیز تقدیم کرد، که به مقام والای اسوه های صبر و استقامت و ایثار و فداکاری ادای احترام داریم.

اعتقاد راسخ داریم روح همکاری و همدلی در سرتاسر کشور و استان ضامن امنیت و پیشرفت است، و از آحاد مردم عزیزمان می خواهیم در راستای عمل به مسئولیتی که هرکدام در قبال یکدیگر داریم، بیش از پیش حامی و پشتیبان حافظان نظم و امنیت برای خنثی سازی توطئه‌های دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.