انتقال هنر اصیل عاشیقلار به نسل جوان در جشنواره بایرامی کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی صبح شنبه در آیین دومین جشنواره «عاشیقلار بایرامی» که در شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد، اظهار کرد: موسیقی عاشیقلار یکی از کهن‌ترین گونه‌های موسیقی محلی در شمال استان همدان است و جلوه‌ای از عشق، غم، شادی و روایت‌های اجتماعی مردمان این منطقه به‌شمار می‌رود، که از دیرباز نسل به نسل منتقل شده و ریشه عمیقی در فرهنگ و تاریخ مردم کبودراهنگ دارد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره اساتید برجسته و درگذشته این عرصه از جمله استاد عاشیق مسیح‌الله رضایی، استاد عاشیق حیدر محمودی و استاد عاشیق محبت طاهری، افزود: این چهره‌های ماندگار سهم بزرگی در صیانت و ترویج موسیقی عاشیقلار داشته‌اند و نامشان با این هنر جاودانه خواهد ماند.

حدادی با اشاره به تنوع قومی و گونه‌های گوناگون موسیقی محلی در کشور تصریح کرد: اگرچه از اقوام مختلف تشکیل شده‌ایم، اما همگی با افتخار زیر پرچم ایران زندگی می‌کنیم و این تنوع فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای هویت ملی ما به‌حساب می‌آید.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با تأکید بر ظرفیت فرهنگی مردم کبودراهنگ، از حمایت‌های مالی و معنوی شهردار این شهرستان در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری قدردانی کرد و وی را چهره‌ای فرهنگی معرفی نمود.