به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تبلیغ حوزه علمیه استان تهران نشستی تخصصی با عنوان «سیره تربیتی شهید سید حسن نصرالله» برگزار میکند.
در این برنامه، مهدی رعد، از شاگردان شهید سید حسن نصرالله، و حمیدرضا میررکنی، نویسنده و مترجم کتاب «گفتار اسوهها»، به بیان دیدگاهها و تجربیات خود پیرامون سیره تربیتی این مجاهد بزرگ خواهند پرداخت.
زمان برگزاری نشست یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ است.
مکان این جلسه ساختمان شماره ۲ مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران، قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، واقع در عبدلآباد – خیابان مکتبالعباس، مدرسه علمیه امام حسن عسکری(ع) است.
با توجه به محدودیت ظرفیت، علاقهمندان جهت هماهنگی حضور میتوانند به شماره ۰۹۳۰۸۶۳۹۱۵۵ پیام ارسال کنند.
