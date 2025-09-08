ماشاریپوف حداقل تا نیم فصل دور از استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر تیم فوتبال استقلال به دلیل مصدومیت از ناحیه ACL پا حداقل تا نیم فصل قادر به حضور در تمرینات و مسابقات تیم نخواهد بود و ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال این موضوع را تایید و دلیل خرید منیر الحدادی را جانشینی ماشاریپوف اعلام کرد.

ساپینتو در این باره گفت: ماشاریپوف زیر بار انجام عمل جراحی نرفته و دوست دارد با تمرین و فیزیوتراپی مشکلاتش را حل کند، اما به نظر من این کار بسیار سخت است.

سرمربی استقلال افزود که با وجود تلاش برای بازگشت طبیعی بازیکن، مصدومیت او نیازمند صبر و مراقبت ویژه است و باشگاه تمام تلاش خود را برای حفظ سلامت و آمادگی جسمانی ماشاریپوف انجام خواهد داد.

لازم به ذکر است که ماشاریپوف اکنون در ازبکستان و زیر نظر پزشکان تیم ملی این کشور است و هدف او رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ و کمک به تیم ملی کشورش در این رقابت‌ها است.