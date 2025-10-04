کریم پور: معیارهای جدید بلند مرتبه سازی در مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور ملکشاه صبح شنبه در شورای برنامهریزی استان از تدوین ضوابط بلندمرتبهسازی در استان خبر داد و با اشاره به ضرورت تدوین مقررات برای مدیریت بلندمرتبهسازی، اظهار کرد: یک درصد از اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی به پژوهشها و پروژههای تحقیقاتی مرتبط با بلندمرتبهسازی و توسعه شهری اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین به مصوبه اخیر شورای برنامهریزی استان اشاره کرد که سه ماه پیش تصویب شده بود و افزود: کمیتهای کاری متشکل از نمایندگان ادارات مختلف برای بررسی و تدوین ضوابط بلندمرتبهسازی در استان مازندران تشکیل شده است.
دبیر شورای برنامهریزی استان همچنین به وضعیت موجود بلندمرتبهسازی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، فقط در برخی مناطق خاص استان مجوز بلندمرتبهسازی صادر شده است اما در بسیاری از مناطق دیگر، این نوع ساختوساز بدون نظارت و کنترل لازم انجام میشود.
وی در ادامه به جزئیات ضوابط طراحی شده برای بلندمرتبهسازی در استان پرداخت و گفت: استان مازندران به سه ناحیه شرقی، میانه و غربی تقسیم شده است که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند و برای هر یک از این نواحی سیاستگذاریهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.
کریمپور ادامه داد که ناحیه شرقی استان که شامل نوار ساحلی است، به دلیل ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی، اولویت بیشتری برای توسعه بلندمرتبهها دارد. در حالی که نواحی میانه و غربی به دلیل شرایط کوهپایهای و کوهستانی نیازمند مقررات ویژهای هستند تا از رشد بیرویه و خارج از کنترل جلوگیری شود.
استان مازندران به چهار منطقه ساحلی، جلگهای، کوهپایهای و کوهستانی تقسیم شده است که این چهار منطقه در مجموع دوازده ناحیه مجزا را تشکیل میدهند. برای هر یک از این نواحی، معیارهای خاصی برای توسعه بلندمرتبهسازی تدوین شده است.
معیارهای اولویتبندی و سیاستهای فنی برای بلندمرتبهسازی
دبیر شورای برنامهریزی استان مازندران در خصوص معیارهای اولویتبندی بلندمرتبهسازی در استان توضیح داد: اولویتبندیها بر اساس عواملی چون شیب زمین، خطر سیل، حفاظت از محیطزیست و قابلیت توسعه اراضی ساحلی انجام خواهد شد. بهعنوان مثال، اراضی با شیب بالای ۱۵ درصد از محدوده ساختوسازهای بلندمرتبه خارج خواهند شد.
