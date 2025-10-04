  1. استانها
ورمقانی: عملیات توزیع سوخت در جنگ ۱۲ روزه به بهترین نحو ممکن انجام شد

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و امور. اجتماعی استاندار کردستان گفت: عملیات توزیع سوخت در استان به ویژه در جنگ ۱۲روزه در بخش‌های مختلف کشاورزی، تولید و خانوارها به بهترین نحو ممکن انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر شنبه در بازدید از انبار نفت سنندج با اشاره به اینکه عملیات تأمین سوخت در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، تولیدی، نیروگاه‌ها و خانوارها به بهترین نحو در همه ایام و جنگ ۱۲ روزه انجام شده است، بر اهمیت این خدمات در حفظ امنیت و ثبات استان تأکید کرد.

ورمقانی همچنین در این بازدید، اقدامات انجام شده در زمینه رعایت الزامات پدافند غیرعامل در مخازن و تأسیسات نفتی منطقه کردستان را مورد بررسی قرار داد .

معاون استاندار کردستان همچنین از روند تأمین، نگهداری و توزیع فرآورده‌های نفتی، کنترل کیفی و کمی سوخت‌های ارسال شده به مصرف‌کنندگان، پیشگیری از قاچاق سوخت و مکانیزه شدن فعالیت‌ها مطلع شد.

بررسی چالش‌ها و اولویت‌بندی مسائل مربوط به پدافند غیرعامل در این تأسیسات از اهداف اصلی این بازدید بود.

