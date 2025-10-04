امیرحسین پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوجوانان سرمایههای آینده کشور هستند و باید با برنامهریزی هدفمند به مساجد و مجموعههای فرهنگی جذب شوند، اظهار داشت: امروز در برابر هجمههای فرهنگی دشمن، مسجد باید مأمن امن و پایگاه اصلی تربیت نسل جدید باشد.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشت دانشآموزان به فضای مدرسه، دومین همایش «صفر تا صد جذب نوجوانان به مجموعه فرهنگی» روز جمعه ۱۱ مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر در مجتمع فرهنگی صائب اصفهان با مشارکت ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و موسسه تعلیم و تربیت تسنیم برگزار شد. این همایش یکروزه با حضور بیش از ۱۷۰ نفر از فعالان و علاقهمندان مجموعههای فرهنگی ـ تربیتی همراه بود.
پرورش خاطرنشان کرد: هدف اصلی این همایش آموزش طرحهای تربیتی برای جذب دانشآموزان از مدرسه به مجموعههای فرهنگی است و در همین راستا موضوعاتی همچون نحوه ورود به مدرسه، تعامل با مدیران و کادر آموزشی، بایدها و نبایدهای فرآیند جذب، مصاحبه با متربیان و مدیران مدارس مجری طرح در سالهای گذشته و نیز تبیین افق آینده مجموعهها مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از جمله مزایای این دوره میتوان به حمایت از مجموعهها برای اجرای طرحهای دانشآموزی، ارائه بستههای محتوایی تربیتی به صورت جامع، آموزش کامل مربیان، حضور یک مشاور تخصصی از ابتدای فرآیند جذب تا پایان، ایجاد انگیزه در مربیان برای فعالیتهای تربیتی تشکیلاتی و بهرهمندی از طرحهای موقعیتمحور اشاره کرد.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان تأکید کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی است تا ارتباط میان مدرسه و مسجد تقویت شود و نوجوانان با حضور در مجموعههای فرهنگی، مهارتهای اجتماعی، دینی و هویتی خود را ارتقا دهند. اگر مساجد با شناخت نیازهای نسل امروز و بهکارگیری شیوههای نوین تربیتی عمل کنند، میتوانند همچون دوران دفاع مقدس بار دیگر نقش اصلی خود را در پاسداری از هویت اسلامی و ایرانی ایفا کنند.
نظر شما