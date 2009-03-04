30 درصد سرانه مدارس به فعالیتهای تربیتی، بهداشت و تربیت بدنی اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمد حسین عبداللهی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: نماز بهترین و موثرترین سلاح مبارزه در ناتوی فرهنگی و استکبار جهانی است که اهتمام مربیان در برگزاری نماز اول وقت و جماعت در مدارس را می طلبد.

وی افزود: تحقیق و پژوهش ها نشان داده در مدارسی که نماز جماعت پر شور برگزار می شود افت تحصیلی و مشکلات تربیتی و اخلاقی در دانش آموزان کمتر بروز می کند.

مدیر آموزش و پرورش چناران کمبود نماز خانه در مدارس را یکی از مشکلات مهم در امر برگزاری فریضه نماز جماعت در مدارس عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تنها 21 مدرسه دارای نماز خانه است چهار نماز خانه نیز در حال ساخت بوده و 67 مدرسه نیز برغم برخورداری از جمعیت دانش آموزی نماز خانه ندارند.

عبداللهی افزود: با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان 47 روحانی و طلبه در مدارس شهرستان با عنوان امام جماعت نماز را اقامه می کنند.

وی همچنین توجه به قرآن و نهج البلاغه، بها دادن به تشکلهای دانش آموزی، فعال کردن کتابخانه مدارس، توجه به اجرای طرح نوجوان نمونه، شورای امر به معروف و نهی از منکر را از جمله اولویتهای کاری مربیان و معاونان پرورشی عنوان کرد.

امام جمعه چناران نیز در این نشست گفت: جذب جوانان و نوجوانان هر منطقه محور اصلی همه فعالیتهای اسلامی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باشد.

حجت الاسلام حسن کوثری گفت: در صدر اسلام همه امور در مساجد صورت می گرفته و اگر جوانان و نوجوانان را به مسجد بگشاییم بسیاری از مشکلات آن برطرف می شود.

وی افزود: با جذب جوانان به کانونهای مساجد فرهنگ و هنرمندی آنان را شناسایی و جهت شکوفا شدن استعدادهای آنان را به مراکز مهمتر و بالاتر معرفی کنیم.

وی ادامه داد: توقع ما از مسئولان کانونهای مساجد این است که از نظر فکری و امکانات این مراکز مهم فرهنگی و دینی را تقویت و با ارائه راهکارهای عملیاتی کانونها را به آن هدفی که در تاسیس بوده برسانند.

عضو ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان چناران گفت: اصل و وجود کانونهای فرهنگی و هنری برای هنرمندان محدوده مسجد و جوانان و نوجوانان بسیار مفید خواهد بود اما تا چه اندازه عملاً این مراکز موفق بوده اند مسئله ای است که باید بررسی شود.

وی ضمن انتقاد اظهار داشت: بسیاری از عناوین و مراکز که عنوان خوبی دارند ولی در عمل چندان ظهوری نداشته و کانونهای مساجد فعالیتهای بسیار خوب را دارا هستند لکن نتوانسته اند پاسخگوی فرهنگ جوانان و نوجوانان شهرستان باشند.

حجت الاسلام کوثری افزود: عوامل جذب باید ذوق و سلیقه و نیاز جوانان را بدست آورد و هنری که مطابق ذوق و سلیقه این جوانان باشد باید ارائه شود.

وی ادامه داد: باید نیازهای فرهنگی جوانان را فهمید تا مسائلی را مطرح کرد که به درد این قشر بخورد و با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان تنوع طلب هستند باید محیط کانون و برنامه های کانون از نظر ظاهری جذاب و شکیل باشد و هر عاملی که باعث رکود و یا تنفر جوانان از این مراکز می شود دفع شود .

امام جمعه چناران تاکید کرد: قشر جوانان که از استعدادهای بسیار بالایی برخوردارند در این کانونها حضور یابند و در پناه مسجد و با هماهنگی ائمه جماعات مسجد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقاء فرهنگی و تربیتی خود را بالا ببرند .

حجت الاسلام کوثری در پایان از بی اطلاع بودن فعالیتهای کانونهای مساجد شهرستان چناران خبر داد و گفت: کسی در مورد فعالیتهای کانونهای مساجد با بنده هماهنگی نکرده است.