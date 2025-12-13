خانی: محرومیت اجتماعی چالش جدی افراد دارای معلولیت است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر شنبه در آئین نمادین استانی گرامیداشت روز جهانی معلولان که با حضور مسئولان، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و خانواده‌های آنان در کانون شهید مطهری شهرستان دهگلان برگزار شد، با اشاره به شعار امسال روز جهانی معلولان با عنوان «فراگیرسازی؛ مسیر پیشرفت اجتماعی»، اظهار کرد: افزایش آمار معلولیت به دلایل مختلف، ضرورت یکسان‌سازی فرصت‌ها و دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به امکانات اجتماعی را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی افزود: بسیاری از افراد دارای معلولیت به‌صورت ناعادلانه از منابع تربیتی، آموزشی، بهداشتی، فرصت‌های شغلی و حمایت‌های قانونی محروم هستند و این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری و نگاه مسئولانه همه دستگاه‌هاست.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اینکه تلفیق اجتماعی تنها در سایه فراگیرسازی محقق می‌شود، تصریح کرد: تحقق جامعه فراگیر مستلزم همکاری بین‌نهادی، مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت در فرآیندهای تصمیم‌سازی و نظارتی و اجرای کامل قوانین حمایتی است و دسترسی برابر به آموزش، حمل‌ونقل مناسب و فرهنگ‌سازی عمومی، از ارکان اصلی این مسیر به شمار می‌رود.

خانی با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، بلکه روایتی متفاوت از ادراک و زیستن است، گفت: آموزش فراگیر به معنای ایجاد فرصت‌های یادگیری برابر برای همه افراد، بدون توجه به تفاوت‌ها و محدودیت‌هاست؛ جامعه‌ای که برای همه جایگاه قائل است و تفاوت‌ها را فرصتی برای رشد می‌داند.

وی معلولیت را یک تجربه انسانی دانست و افزود: هر فردی ممکن است در مقطعی از زندگی با این تجربه مواجه شود، از این‌رو جامعه‌ای عادلانه است که معلولیت را نه نقص، بلکه جلوه‌ای دیگر از توانمندی تلقی کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ادامه داد: جامعه‌ای که می‌فهمد، می‌پذیرد و توانمندسازی را سرلوحه قرار می‌دهد، در پی آن است که افراد دارای معلولیت را نه نیازمند ترحم، بلکه شایسته فرصت برابر، استقلال، دسترس‌پذیری و مشارکت واقعی در اجتماع بداند.

خانی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در استان گفت: با مشارکت مشاور استاندار کردستان در امور معلولان و همکاری سازمان بهزیستی استان، زمینه ایجاد تعاونی ملی فراگیر کودکان استثنایی در شهرستان سنندج ویژه سه دهک پایین جامعه فراهم شده است تا بستر مناسبی برای تقویت آینده شغلی و کفایت مالی و اجتماعی این کودکان ایجاد شود.

وی افزود: همچنین در کارگروه تخصصی حمایت از معلولان مصوب شده است که خدمات آموزشی رایگان برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارای آسیب‌های بینایی، شنوایی و معلولیت جسمی‌حرکتی از سوی بنیاد قلم‌چی ارائه شود.