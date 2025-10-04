نسیمی: ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان اردبیل ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نسیمی در بازدید از سامانه های هوشمند محور اردبیل مغان اظهار کرد: در ۶ ماهه گذشته حدود ۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه براساس داده‌های سامانه‌های هوشمند ترافیکی، طی این مدت ۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۰۲ تردد در مبادی ورودی و ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۸۱ تردد نیز در مبادی خروجی در محورهای منتهی به استان به ثبت رسیده است؛ افزود: این آمار بیانگر افزایش ۱۱ درصدی ترددهای ورودی و یک درصد افزایش در ترددهای خروجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل، محورهای اردبیل- آستارا و بالعکس ، اردبیل-نیر و اردبیل-مغان را جزوه محورهای پرتردد استان برشمرد و تصریح کرد: مسیرهای اردبیل–آستارا با بیش از ۸ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۲ تردد، اردبیل–نیر با ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۳۰ تردد و اردبیل–مغان با ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۸۵ تردد، در صدر محورهای دارای بیشترین حجم تردد قرار دارند.

وی از ثبت حدود ۶ میلیون تردد با تخلف سرعت غیرمجاز در محورهای مختلف استان در نیمه نخست سال خبرداد و خاطر نشان شد: این میزان ۸ درصد از کل ترددها را شامل می‌شود و میانگین سرعت وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان نیز ۷۳ کیلومتر بر ساعت است.

نسیمی محورهای قره‌آغاج–بران با ۲۵۶ هزار و ۶۹۴ تخلف، جعفرآباد–بیله‌سوار با ۱۸۳ هزار و ۵۹۴ تخلف و گرمی–بیله‌سوار با ۱۶۸ هزار و ۵۱۷ تخلف سرعت غیرمجاز را به‌عنوان مسیرهایی با بیشترین آمار تخلف رانندگان معرفی کرد و گفت: این میزان تخلف نشان می‌دهد که لازم است نظارت‌های هوشمند و آموزش‌های ایمنی ترافیکی در این محورهای پرتردد بیش از گذشته تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات رانندگی و سرعت و سبقت مطمئنه در محورهای مواصلاتی، افزود: رعایت فاصله‌ طولی مناسب، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه به علائم هشداردهنده نقش مهمی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.