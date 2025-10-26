به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله بهزاد ظهر یکشنبه در بازدید از محور سرچم با بیان اینکه حوزه فعالیت این اداره بسیار گسترده است و تمام اقدامات پس از اجرای آسفالت در محورهای استان را شامل میشود، اظهار کرد: خطکشی، روشنایی طولی و نقطهای، نصب و نگهداری سیستمهای روشنایی، احداث و تعمیر حفاظهای فلزی و بتنی، نصب علائم و تابلوهای ترافیکی، اجرای شیبراهههای فرار، شیارهای لرزاننده و نقوش ایمنی، ریزشبرداری، شانهسازی و اصلاح شیب شیروانی راهها از جمله این اقدامات است.
وی با اشاره به اجرای عملیات خطکشی در سطح گسترده، افزود: در سال جاری با عقد قراردادهای متعدد با پیمانکاران، تمامی بزرگراههای استان بهصورت سهخطه خطکشی شده و مسیرهای اصلی و فرعی نیز خطکشی وسط دارند. در صورت تداوم تأمین اعتبار و مساعد بودن شرایط جوی، این عملیات ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره توسعه ایمنی راههای استان اردبیل بیان کرد: در حوزه روشنایی راهها، امسال یک پروژه به طول ۱۱ کیلومتر در محور اردبیل – سرچم به بهرهبرداری رسید و چندین پروژه دیگر نیز در دست اجراست که تلاش میکنیم تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین از اجرای روشنایی نقطهای در ۶ نقطه و عقد قرارداد برای ۲۰ نقطه دیگر خبر داد و گفت: درسال گذشته نیز ۲۷ نقطه از محورهای پرحادثه استان روشن شده و در سال جاری نیز این روند با جدیت ادامه دارد.
بهزاد از اورهال کامل سیستم روشنایی ۱۴ دستگاه تونل استان بهمنظور افزایش ایمنی تردد در محدوده تونلها خبر داد و تاکید کرد: در این راستا با اخذ محدودیتهای ترافیکی، عملیات بازبینی و نوسازی کامل سیستم روشنایی این تونلها انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظها، ادامه داد: در سال جاری ۲.۳ کیلومتر حفاظ بتنی (حدود ۵۵۰ قطعه نیوجرسی) در محورهای مختلف استان نصب شده و بیش از ۴۳۰۰ شاخه گاردریل نیز در محورهای مواصلاتی نصب یا تعمیر شده است.
رئیس اداره توسعه ایمنی راههای استان اردبیل تصریح کرد: در گردنه حیران دو شیبراهه فرار در نقاط پرحادثه در حال احداث است که در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و در صورت امکان، دو مورد دیگر نیز در برنامه آینده پیشبینی خواهد شد.
وی از نصب ۳ هزار و ۵۰۰ عدد تجهیزات آشکارساز از جمله چشم گربهای، استوانه ایمنی و بشکه ترافیکی در محورهای حادثهخیز استان خبر داد وگفت: همچنین ۱۵۰۰ مترمربع نقوش ایمنی بهصورت کفنویسی و ۱۲۰ کیلومتر شیار لرزاننده در محورهای استان اجرا شده است.
بهزاد با اشاره به سایر اقدامات فنی، افزود: در طول فصل کاری سال جاری، ریزشبرداری، خاکبرداری، شانهسازی، خاکریزی، رفع اختلاف سطح و اصلاح شیب شیروانی راهها با هدف ارتقاء دید و ایمنی کاربران جادهای در نقاط مختلف انجام شده است.
بهزاد در پایان خاطرنشان کرد: اداره توسعه ایمنی راههای استان اردبیل با بهرهگیری از ظرفیت پیمانکاران و نیروهای امانی، با تمام توان در راستای افزایش ایمنی محورها، کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی تردد گام برمیدارد.
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