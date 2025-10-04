  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

مادر شهید والامقام سعدی کریمی در کرمانشاه دار فانی را وداع گفت

مادر شهید والامقام سعدی کریمی در کرمانشاه دار فانی را وداع گفت

کرمانشاه - مراسم تشییع مادر شهید سعدی کریمی برگزار شد و آیین ترحیم این بانوی مؤمنه عصر شنبه در مسجد میرعبدالباقی کرمانشاه برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید والامقام سعدی کریمی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر این مرحومه صبح شنبه با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم کرمانشاه برگزار شد.

همچنین مراسم ترحیم آن بانوی مؤمنه عصر شنبه در مسجد میرعبدالباقی کرمانشاه برگزار خواهد شد و خانواده آن مرحومه پذیرای همشهریان خواهند بود.

گفتنی است، شهید سعدی کریمی از رزمندگان غیور کرمانشاه در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۶۱ در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به شهادت رسید و نام او در شمار شهدای سرافراز استان کرمانشاه ماندگار شد.

کد خبر 6610911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها