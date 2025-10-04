مادر شهید والامقام سعدی کریمی در کرمانشاه دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید والامقام سعدی کریمی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر این مرحومه صبح شنبه با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم کرمانشاه برگزار شد.

همچنین مراسم ترحیم آن بانوی مؤمنه عصر شنبه در مسجد میرعبدالباقی کرمانشاه برگزار خواهد شد و خانواده آن مرحومه پذیرای همشهریان خواهند بود.

گفتنی است، شهید سعدی کریمی از رزمندگان غیور کرمانشاه در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۶۱ در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به شهادت رسید و نام او در شمار شهدای سرافراز استان کرمانشاه ماندگار شد.