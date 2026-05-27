به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپهبد محمد پاکپور، صبح روز پنجشنبه هفتم خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در محل مزار شهدای کرمانشاه آغاز خواهد شد.

در این آیین، حشمت‌الله قنبری به‌عنوان سخنران، به تبیین ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و نقش این فرمانده شهید در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از کشور خواهد پرداخت.

هدف از برگزاری این برنامه را پاسداشت مقام شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تجلیل از رشادت‌های فرماندهان شهید عنوان کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم ولایت‌مدار کرمانشاه در این مراسم حضور یابند.

در پایان این مراسم نیز شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و سوم را گرامی خواهند داشت.