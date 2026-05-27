۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹

آیین بزرگداشت شهید محمد پاکپور در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - مراسم بزرگداشت سپهبد شهید محمد پاکپور روز پنجشنبه هفتم خردادماه در مزار شهدای کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپهبد محمد پاکپور، صبح روز پنجشنبه هفتم خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در محل مزار شهدای کرمانشاه آغاز خواهد شد.

در این آیین، حشمت‌الله قنبری به‌عنوان سخنران، به تبیین ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و نقش این فرمانده شهید در مسیر انقلاب اسلامی و دفاع از کشور خواهد پرداخت.

هدف از برگزاری این برنامه را پاسداشت مقام شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و تجلیل از رشادت‌های فرماندهان شهید عنوان کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم ولایت‌مدار کرمانشاه در این مراسم حضور یابند.

در پایان این مراسم نیز شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و سوم را گرامی خواهند داشت.

