به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان رویداد ملی فرهنگی، هنری «علی‌وار» که با همکاری بنیاد بین المللی غدیر و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از دهه امامت و ولایت سال جاری با اعلام فراخوان عمومی اجرا شده بود، با نظر هیئت داوران انتخاب، معرفی و با اهداء هدایای ارزنده مورد تقدیر قرار گرفتند.

این اقدام با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری( مدظله العالی) درباره ضرورت ترویج نهج البلاغه و سیره عملی امیرالمؤمنین(ع) و در راستای گسترش معارف علوی و غدیری در جامعه صورت گرفت.

پویش ملی کتابخوانی «علی‌وار» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده استانی دو نهاد کتابخانه های عمومی و بنیاد بین المللی غدیر، هم‌زمان با دهه امامت و ولایت در سراسر کشور در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگی و ترویجی در بیش از ۴۰۰۰ نقطه از کشور به اجرا درآمد و با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه نوجوانان و جوانان دختر و پسر قرار گرفت.

گسترش فرهنگ مطالعه ی نهج البلاغه و آشنایی عمیق‌تر آحاد جامعه با ابعاد شخصیتی امام علی(ع)و فرهنگ غدیر از اهداف این رویداد بزرگ فرهنگی است که در زمینه تولید اثار فاخر هنری در رشته های پادکست، پویانمایی، نقاشی، خوشنویسی، شعر، داستان‌، نماهنگ و کتابخوانی برگزار شد.