  1. استانها
  2. فارس
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

مجرب: پلیس امنیت اقتصادی در ثبات بازار نقش مهمی دارد

شیراز- مدیرکل صمت استان فارس با اشاره به نقش اثرگذار پلیس امنیت اقتصادی در ثبات‌بخشی به بازار و فعالیت‌های اقتصادی گفت: این حرکت روبه‌رشد با هم‌افزایی میان نهادهای مسئول تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح شنبه‌ در نشست هم‌اندیشی با سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی‌، از تلاش‌ها و نقش اثرگذار پلیس امنیت اقتصادی در ثبات‌بخشی به بازار و فعالیت‌های اقتصادی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر لزوم تعامل، همکاری و همراهی میان دو نهاد، گفت: اجرای گشت‌های مشترک با هدف کنترل و تنظیم بازار، تأمین حداکثری کالا و هدفمند کردن فعالیت‌ها در این حوزه، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و اثربخشی اقدامات تأثیرگذار باشد.

مدیرکل صمت فارس از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان اداره‌کل صمت و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و افزود: این آموزش‌ها در راستای تسهیل امور، افزایش هماهنگی و ارتقای کیفی فعالیت‌ها اجرا خواهد شد.

مجرب با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تولید و تجارت تصریح کرد: استان فارس در مسیر پویایی و بالندگی قرار دارد و این حرکت روبه‌رشد با هم‌افزایی میان نهادهای مسئول تقویت خواهد شد.

