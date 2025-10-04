به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید افرامن عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رویکرد مشاوره در فرماندهی انتظامی، پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است و اگر خانواده تحکم یابد، بسیاری از جرائم و آسیب ها کاهش می یابد.

وی ادامه داد: مراکز مشاوره در فرماندهی انتظامی با هدف ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی و اعتماد آمیز پلیس با مردم، شناسایی ریشه ها و زمینه های رفتارهای ناهنجار و بزهکاری ها، تلاش برای از بین بردن ریشه های مشکلات اجتماعی و پیشگیری از آنها و آگاهسازی جامعه برای افزایش توانایی های مقابله ای و ایجاد فرهنگ مشاوره و مددکاری اجتماعی راه اندازی شده است که این بیانگر نگرش جامعه محوری پلیس است و نتیجه کار این مراکز به نحو مستقیم و غیرمستقیم به تامین امنیت در جامعه منجر خواهد شد.

سرهنگ افرامن افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس با راه اندازی واحدهای آموزشی و مراکز مشاوره تخصصی تلاش می کند تا شناخت و آگاهی جوانان و خانواده ها را از آسیب ها و جرائم اجتماعی فراروی آنها ارتقاء دهد و گام موثری در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بردارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: از جمله اقدامات مهم و تاثیر گذاری که پلیس فارس به منظور حل مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی در جامعه انجام می دهد، ارائه خدمات مشاوره فردی به شهروندان می باشد که این اقدام توسط مشاوران در مرکز مشاوره و دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: در کلانتری های سطح استان فارس؛ تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری ها بر این است که بتوانند با یک مداخله حرفه ای و تخصصی، بین طرفین پرونده های قضایی از جمله؛ پرونده های خانوادگی، اجتماعی و حقوقی یک مصالحه پایدار ایجاد نمایند.

سرهنگ افرامن با بیان اینکه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ ؛ در مجموع بیش از ۳۸ هزار نفر برای دریافت خدمات مشاوره ای به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری های استان فارس مراجعه کرده اند و از خدمات مشاوره ای بهره مند شده اند، تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۶۷ درصد از پرونده های ارجاعی به مشاوران و مددکاران اجتماعی در کلانتری های استان فارس منجر به سازش و مصالحه گردیده است.