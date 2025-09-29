اجرای طرح ملی پست عشایری در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح نوآورانه پست عشایری صبح دوشنبه در منطقه عشایری دشت ارژن فارس با هدف ارائه خدمات پستی و الکترونیک به جامعه عشایر توسط وزیر جهاد کشاورزی به صورت وبینار راه اندازی و رونمایی شد.
عبدالحمید کریمی مدیر کل امور عشایر فارس در این مراسم با اشاره به آغاز فرآیند اختصاص کد پستی به عشایر مطابق با شرایط زندگی آنان، نیز گفت: از دوره مدیریت اقای میرزاوند در سازمان امور عشایر ایران، این موضوع به طور مستمر پیگیری میشد که تاکنون محقق نشده بود.
وی ادامه داد: پست عشایری با ایدهای نو و پس از یک بازدید میدانی رییس سازمان امور عشایر کشور شکل گرفت.
کریمی از اجرای پایلوت این طرح در ۷ استان کشور خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در استان فارس و با همکاری اداره کل پست آغاز شده و پس از انجام آزمایشهای لازم، در آینده نزدیک به صورت ملی اجرا خواهد شد.
مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به مصوبه آییننامه ساماندهی عشایر در سال ۸۴، افزود: بر اساس این مصوبه، ارائه خدمات پستی الکترونیک به عشایر همانند شهروندان شهری و روستایی الزامی است.
کریمی معرفی سیاهچادرها به عنوان نقاط دارای کد پستی، آغاز خوبی برای ارائه خدمات بهتر به جامعه عشایر است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، بتوانیم در شرایط کنونی به ویژه با توجه به پدیده خشکسالی، خدمات بهتری به این قشر زحمتکش در قشلاق و ییلاق ارائه دهیم.
مدیرکل امور عشایر فارس تصریح کرد: عشایر پس از دههها محرومیت از خدمات پایه پستی، صاحب کدپستی اختصاصی شده و میتوانند از طریق سامانههای الکترونیک به تجارت و مبادله کالا در حوزه های صنایع دستی و …بپردازند.
