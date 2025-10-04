آیت الله دژکام: پلیس رکن اصلی امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی فارس و جمعی از معاونان و روسای پلیس های تخصصی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی کشور به ویژه شهدای مجموعه انتظامی استان فارس ،با اشاره به گستردگی مأموریت های پلیس در جامعه گفت: هر روز، روز مجموعه انتظامی است و باید زحمات و تلاش های کارکنان پلیس در جامعه دیده شود.

وی با اشاره به تلاش های مجموعه انتظامی در راستای ابعاد مختلف امنیت از مرزها گرفته تا امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم در شهرها و روستاها، ادامه داد: در این راستا نیاز است که همه اقدامات و عملکردهای مجموعه انتظامی برای مردم تشریح و تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه مجموعه انتظامی ستون و رکن اصلی امنیت جامعه است، افزود: در این راستا اگر سایر نهادها و دستگاه ها در انجام وظایف خود کم بگذارند، موضوع امنیت و احساس امنیت لطمه می خورد.

آیت الله دژکام تصریح کرد: همه باید در راستای ایجاد امنیت کمک کنند و اگر به هر دلیلی یک نهاد و دستگاه در این زمینه کوتاهی کند، نتیجه لازم حاصل نخواهد شد.